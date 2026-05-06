3.600 ένσημα: Πότε απαιτούνται για συνταξιοδοτικό δικαίωμα με πλασματικά έτη

Η προϋπόθεση των 3.600 ενσήμων για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν ισχύει για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο 842119/2026, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το χρόνο και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε εργαζόμενου.

Πότε εισήχθη η προϋπόθεση των 3.600 ημερών ασφάλισης

Η υποχρέωση ύπαρξης 3.600 ενσήμων για τον συνυπολογισμό πλασματικών ετών εισήχθη με την πρώτη αντικατάσταση του άρθρου 40 του νόμου 2084/1992 μέσω της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του νόμου 3863/2010.

Προηγουμένως, οι διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 2084/1992 δεν όριζαν ελάχιστο χρόνο ασφάλισης για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, με μοναδική εξαίρεση τη στρατιωτική υπηρεσία.

Η εγκύκλιος 32/1993 είχε κοινοποιήσει τις αρχικές διατάξεις που καθόριζαν ποιοι χρόνοι ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη πέραν του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

Για τη στρατιωτική υπηρεσία ίσχυαν οι όροι του νόμου 1358/1983, που απαιτούσαν συμπλήρωση 58ου έτους ηλικίας και τουλάχιστον 3.600 ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Ποιους αφορά η απαίτηση των 3.600 ενσήμων

Η προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης εφαρμόζεται αποκλειστικά για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2011 και μετά με προϋποθέσεις που τροποποιήθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3863/2010.

Η διάταξη επαναλήφθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3996/2011, που αντικατέστησε εκ νέου το άρθρο 40 του νόμου 2084/1992.

Συγκεκριμένα, οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 3.600 ένσημα.

Αυτό ισχύει για περιπτώσεις όπου οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011 βάσει των διατάξεων του νόμου 3863/2010.

Ποιοι εξαιρούνται από την προϋπόθεση

Για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 ή από 01/01/2011 με προϋποθέσεις που δεν τροποποιήθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3863/2010, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 2084/1992 όπως ίσχυε αρχικά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται η ύπαρξη 3.600 ενσήμων για τη χρήση πλασματικών χρόνων, εκτός από την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο διακριτές κατηγορίες κατά την εξέταση αιτημάτων συνταξιοδότησης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Η πρώτη αφορά θεμελίωση από 01/01/2011 με τροποποιημένες προϋποθέσεις που απαιτούν 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

Η δεύτερη αφορά θεμελίωση μέχρι 31/12/2010 ή μετά με μη τροποποιημένες προϋποθέσεις, όπου δεν απαιτούνται τα 3.600 ένσημα.

Κατηγορίες ασφαλισμένων με τροποποιημένες προϋποθέσεις

Οι κύριες κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων που αφορά η προϋπόθεση των 3.600 ενσήμων περιλαμβάνουν γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, γυναίκες με διατάξεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, μητέρες και χήρους πατέρες ανήλικων τέκνων, καθώς και άνδρες και γυναίκες με 12.000 ημέρες ασφάλισης στα 62 έτη.

Επίσης περιλαμβάνονται άνδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γυναίκες για δεύτερη σύνταξη με 4.800 ή 6.000 ημέρες ασφάλισης, και συνταξιοδοτούμενοι με διατάξεις βασιλικών διαταγμάτων για ιπτάμενους, διοικητικό προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων και προσωπικό Olympic Catering.

Για νέους ασφαλισμένους, η προϋπόθεση ισχύει για άνδρες και γυναίκες με 12.000 ημέρες ασφάλισης στα 62 έτη, καθώς και για μητέρες και χήρους πατέρες ανήλικων τέκνων που συμπληρώνουν 6.000 ημέρες από 01/01/2013 και μετά.

Κατηγορίες χωρίς απαίτηση 3.600 ημερών

Στους παλαιούς ασφαλισμένους που δεν απαιτούνται 3.600 ένσημα ανήκουν άνδρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης, άνδρες με διατάξεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ηθοποιοί, μουσικοί και χορευτές, εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή Αεροπορία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα, οικοδόμοι ή προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Για νέους ασφαλισμένους χωρίς την προϋπόθεση περιλαμβάνονται άνδρες και γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης, άνδρες και γυναίκες με διατάξεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ή με 3.375 ημέρες σε ειδικότητες, εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων ή λιγνιτωρυχείων, και μητέρες ή χήροι πατέρες που συμπληρώνουν 6.000 ημέρες έως 31/12/2012.

Επανεξέταση απορριφθέντων περιπτώσεων

Περιπτώσεις που απορρίφθηκαν εσφαλμένα λόγω μη ύπαρξης των 3.600 ημερών ασφάλισης πρέπει να επανεξεταστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας βρίσκονται. Η επανεξέταση μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτα όπου είναι εφικτό ή κατόπιν αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της επανεξέτασης θα ανατρέχουν στην πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής της αρχικής αίτησης που είχε απορριφθεί.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για παράνομη δυσμενή διοικητική πράξη που ανακαλείται οποτεδήποτε, και μετά την ανάκληση επανακρίνεται η αρχική αίτηση με τα ορθά κριτήρια.

Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται

Οι πλασματικοί χρόνοι που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος περιλαμβάνουν περιόδους ανεργίας, ασθένειας, κύησης και λοχείας, καθώς και χρόνο κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Η αναγνώριση αυτών των χρόνων γίνεται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 4.500 ημερών ασφάλισης που χρειάζονται για συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Σημειώνεται ότι για τη συνταξιοδότηση με διατάξεις του νόμου 612/77 και όσες παραπέμπουν σε αυτόν, δεν λαμβάνεται υπόψη χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Σ40/105/23.11.2005. Αυτή η εξαίρεση ισχύει τόσο για παλαιούς όσο και για νέους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με τις συγκεκριμένες διατάξεις.

