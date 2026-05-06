Γιάννης Βούρος: Συγκινεί για τον γιο του που γεννήθηκε με αναπηρία

Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή της Δώρας Παντέλη «One on One» βρέθηκε ο Γιάννης Βούρος και αναφέρθηκε στον γιο του, Στέφανο.

«Εγώ γενικά οδηγώ όλη μου τη ζωή μηχανή. Όταν γεννήθηκε ο Στέφανος, ο γιος μου, σταμάτησα να περνάω με κόκκινο τα φανάρια. Ο Στέφανος είναι δάσκαλος με Δ κεφαλαίο. Όταν έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί με διαφορετικότητα, η ευθύνη διπλασιάζεται. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιδί, παράδειγμα προς μίμηση. Με τη δραστηριότητα του, με την πετυχημένη καριέρα του, με τις ομιλίες που κάνει στα συνέδρια και άλλα πολλά», εξομολογήθηκε.

«Κάποια στιγμή έπεσα στην παγίδα να απαντάω στα κακόβουλα σχόλια στα social media, αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτός ο κόσμος είναι δηλητηριώδης.



Εκείνη την εποχή, υπήρχαν ακόμα και συγγενείς που μας έλεγαν όταν θα βγαίνουμε έξω με τον στέφανο να του βάζουμε γάντια. Δεν το δεχτήκαμε ποτέ και πολύ καλά κάναμε. Το μεγαλώσαμε λέγοντας του ότι δεν είναι διαφορετικός αλλά ξεχωριστός», κατέληξε ο ηθοποιός.

