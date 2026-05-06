Κρήτη: 3.200 τα κενά στα νοσοκομεία αλλά το υπουργείο λέει «έχουμε περισσότερο προσωπικό από ποτέ»

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «το ΕΣΥ έχει σήμερα τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπό προσωπικό, όπως τεχνολόγους, τραυματιοφορείς και άλλες ειδικότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία των νοσοκομείων

Προσέθεσε ότι «μέσα στο έτος προβλέπονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και επιπλέον 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού» σημειώνοντας πως το «καθαρό κέρδος» για το σύστημα θα είναι περίπου 3.000 περισσότερα άτομα προσωπικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Ωστόσο πάνω από 3.200 είναι τα κενά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, μόνο στην Κρήτη.

Οι ελλείψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων φθάνουν τους 200. Οι ελλείψεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία της Κρήτης, φθάνουν τις 1.115.

Από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο λείπουν 350 άτομα από τη νοσηλευτική υπηρεσία(σύμφωνα με τον οργανισμό του 2012) και από το Βενιζέλειο περίπου 200.

Από το ΠΑΓΝΗ το διάστημα 2022-2024 αποχώρησαν 120 άτομα, λόγω συνταξιοδότησης. Μέσα στην επόμενη διετία, 200 ακόμη εργαζόμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία για να πάρουν σύνταξη.

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, που καλύπτει περιστατικά από όλη την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο, οι κλινικές που βρίσκονται στο κόκκινο λόγω έλλειψης προσωπικού, είναι πάρα πολλές.

Μεταξύ αυτών, η ΜΕΘ Παίδων, το Τμήμα Αιμοδοσίας, η Θωρακοχειρουργική, η Παθολογική, η Καρδιολογική, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η Νευρολογική, η Νευροχειρουργική. Ακόμη, η Ογκολογική, η Πνευμονολογική, η ΩΡΛ, η Οφθαλμολογική, η Οδοντιατρική οι οποίες συστεγάζονται.

Η ίδια εικόνα υπάρχει σε άλλα νοσοκομεία και οι υγειονομικοί προειδοποιούν ότι πολύ σύντομα, θα κλείνουν κρεβάτια και θα περιορίζεται η λειτουργία τμημάτων, λόγω αυτών των σοβαρών ελλείψεων.

