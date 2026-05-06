Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου - Μηταράκη: "Είστε υπόδικος" - "Να αποβληθεί από την αίθουσα"

«Μαλλιά - κουβάρια» έγινε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται στον Νότη Μηταράκη για την παρουσία του στην αίθουσα με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά την ακρόαση του προτεινομένου κ. Νικολάου Μιχαλόπουλου για τον διορισμό του σε θέση τακτικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διευρεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον λόγο πήρε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλλε κατά του πρώην κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να είναι στη θέση του εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς έχει αρθεί η ασυλία του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μηταράκης αντέστρεψε τα πυρά και διερωτήθηκε δηκτικά αν η κα Κωνσταντοπούλου - της οποίας έχει επίσης αρθεί η ασυλίας της - έχει υποβάλλει την παραίτηση από πρόεδρος του κόμματος της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τον πρόεδρο της επιτροπής Θανάση Μπούρα να προειδοποιεί πως θα διακόψει την συνεδρίαση και τον Νότη Μηταράκη να ζητάει την αποβολή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ενδεικτικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εισηγητής της ΝΔ είναι ο Μηταράκης εδώ; Ήρθη η ασυλία του έφυγε από ΚΟ εκπρόσωπος τώρα είναι εισηγητής στην θεσμών και διαφάνειας.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της οποίας η ασυλία έχει αρθεί από τη βουλή και δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτηση από πρόεδρος του κόμματος της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα αστειεύεστε βέβαια. Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να καταψηφίσετε την σύσταση προανακριτικής και μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση; Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Θέλω να ελπίζω ότι η κα Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αθώοι λοιπόν αθώοι.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις τι ρόλο έχουν; Γιατί παραιτήθηκε από ΚΟ εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Γιατί σε αντίθεση με εσάς οι βουλευτές της ΝΔ έχουν και ευθιξία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα κύριε;

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όσοι μετέχουν εδώ μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελλ κοινοβουλίου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί με άλλους 12. Δεκατρείς βουλευτές υπόδικοι.

ΘΑΝΑΣΗΣΜΠΟΥΡΑΣ: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση…όχι άλλη διακοπή.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Να αποβληθεί. Να αποβάλλετε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με την Δημοκρατία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι είστε εσείς δημοκράτες, τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκι.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε τους εκλεγμένους βουλευτές

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη!

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Προφασίζεστε ότι σαν νοιάζουν οι θεσμοί. Με την συμπεριφορά σας είναι εμφανές….

«Ο Δόκτωρ, του Δόκτωρ»

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε και με φόντο τα «ελληνικά» των βουλευτών, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει σκωπτικά την αναφορά του κ. Μηταράκη στον «δόκτωρ Μιχαλόπουλου».

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Παρά τις πολλαπλές διακοπές θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δόκτωρ; Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δόκτω του δόκτωρ; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.

ΦΩΝΕΣ: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται κα Κωνσταντοπούλου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο Southeastern πήγατε και εσείς μάλλον!

