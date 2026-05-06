Κυριάκος Βελόπουλος: Άρση ασυλίας αποφάσισε η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας

Την άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα στην Ολομέλεια της Βουλής η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.

Το αίτημα για την άρση ήταν μετά από μήνυσή πολίτη κατά του κ. Βελόπουλου για δημόσια εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο μηνυτής είναι πολιτευτής της κ. Λατινοπούλου, ενώ την άρση ασυλίας του την ζήτησε και ο κ. Βελόπουλος.

