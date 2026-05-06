Πέθανε ο σπουδαίος αθλητικογράφος Σταύρος Τσώχος

Θλίψη στον αθλητικό χώρο, καθώς σε ηλικία 89 ετών έφυγε ο Σταύρος Τσώχος, ο οποίος υπήρξε σπουδαίος αθλητικογράφος, έχοντας κάνει πέρασμα στο επάγγελμα από το ποδόσφαιρο.

Γεννήθηκε το 1937 στον Πειραιά και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Υπεροχή Νεάπολης. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στον οποίο και αγωνίστηκε έως το 1961. Επιπλέον φόρεσε τη φανέλα της Προοδευτικής και του Φωστήρα.

Το πέρασμα στη δημοσιογραφία

Ο Σταύρος Τσώχος άφησε την ποδοσφαιρική καριέρα, αλλά όχι και τα γήπεδα, καθώς εργάστηκε στη συνέχεια ως αθλητικός συντάκτης. Ξεκίνησε στην εφημερίδα “Ημέρα”, ενώ ακολούθησαν η “Ακρόπολη”, τα “Νέα”, το “Φως των Σπορ” και τα περιοδικά “Πρώτο” και “Πρωτάθλημα”.

Πρωτοεμφανίστηκε το 1968 στην τηλεόραση, ως παρουσιαστής αθλητικών εκπομπών, ενώ μετέδιδε και αγώνες. Συγκεκριμένα εργάστηκε στην ΕΡΤ, το MEGA και τον ΑΝΤ1.

Μάλιστα, για ένα διάστημα ανέλαβε και τον ρόλο του διευθυντή στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ήταν ο πατέρας του δημοσιογράφου του MEGA, Μιχάλη Τσώχου.