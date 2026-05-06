Super League: O Κόκκινος σφυρίζει το Άρης-ΟΦΗ , Γερμανός και Ισπανός στα ντέρμπι

Την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Αρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ ορίστηκε να διευθύνει ο Γιώργος Κόκκινος από την ΕΠΣ Χαλκιδικής.

Την αναμέτρηση στην Allwyn Arena μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού (10/5, 19:30) θα διευθύνει ο Γερμανός διεθνής διαιτητής Χαρμ Όσμερς με VAR την συμπατριώτισσά του Κάτριν Ραφάλσκι.

Ο Όσμερς έχει σφυρίξει συνολικά έξι ματς στην Ελλάδα, με πιο πρόσφατο αυτό της Τούμπας στις 15 Φεβρουαρίου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στο οποίοι οι δικέφαλοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα.

Στο “Γ. Καραϊσκάκης” για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (10/5, 19:30) ορίστηκε ο elite Ισπανός ρέφερι Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ με τον Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα στο VAR, ενώ είχε διευθύνει την αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Φάληρο στις 8 Μαρτίου.

Από εκεί και πέρα, προέκυψαν και τρεις ακόμη ορισμοί διαιτητών από την Κρήτη. Συγκεκριμένα, ο Μάτσας από την ΕΠΣ Ηρακλείου θα είναι α’ βοηθός στο Πανσερραϊκός-Κηφισιά, η Γεωργία Κομισοπούλου από την ΕΠΣ Χανίων θα είναι β’ βοηθός στο Βόλος-Λεβαδειακός, ενώ ο Μόσχου από την ΕΠΣ Λασιθίου ορίστηλε 4ος διαιτητής στο ντέρμπι παραμονής ανάμεσα σε ΑΕΛ-Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά οι ορισμοί για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου:

ΠΛΕΪ ΟΦ (1-4) – 4η αγωνιστική

Κυριακή 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός



Διαιτητής: Οσμερς (Γερμανία)



Βοηθοί: Σάαλ (Γερμανία) – Βασίτσκι-Γκίντερ (Γερμανία)



4ος διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)



VAR: Ραφάλσκι (Γερμανία)



AVAR: Χανσλμπάουερ (Ραφάλσκι)



Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (ΕΠΟ)

19:30 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ



Διαιτητής: Σάντσεθ (Ισπανία)



Βοηθοί: Καμπανιέρο (Ισπανία) – Λόπεζ Μιρ (Ισπανία)



4ος διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



VAR: Μουνουέρα (Ισπανία)



AVAR: Γκαρσία (Ισπανία)



Παρατηρητής: Κόκοτου (ΕΠΟ)

ΠΛΕΪ ΟΦ (5-8) – 4η αγωνιστική

Κυριακή 10 Μαΐου

17:00 Αρης-ΟΦΗ



Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)



Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών) – Κλεπετσάνης (Κορινθίας)



4ος διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)



VAR: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)



AVAR: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)



Παρατηρητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)

17:00 Βόλος-Λεβαδειακός



Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)



Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας) – Κομισοπούλου (Χανίων)



4ος διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)



VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)



AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)



Παρατηρητής: Δαγγλής (Χαλκιδικής)

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ – 7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαΐου

16:00 Πανσερραϊκός-Κηφισιά



Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)



Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου) – Πάτρας (Μακεδονίας)



4ος διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)



VAR: Πολυχρόνης (Πιερίας)



AVAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



Παρατηρητής: Καλογερόπουλος (Αθηνών)

17:00 ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης



Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)



Βοηθοί: Αρμάκολας (Κυκλάδων) – Χριστοδούλου (Ημαθίας)



4ος διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)



VAR: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)



AVAR: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)



Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)

19:30 Ατρόμητος-Παναιτωλικός



Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)



Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθηνών) – Μηνούδης (Πιερίας)



4ος διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)



VAR: Βεργέτης (Αρκαδίας)



AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)



Παρατηρητής: Τεροβίτσας (Αιτωλοακαρνανίας)

