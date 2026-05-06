Συναλλαγές με μετρητά: Μπλόκο με νομοσχέδιο που προβλέπει και πρόστιμα

Αυστηρότεροι γίνονται οι περιορισμοί στη χρήση μετρητών κατά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή ελευθέρων επαγγελματιών με τους ιδιώτες πελάτες τους, αφού επί της ουσίας επιβάλλονται οι ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής.

Συγκεκριμένα, με δύο διατάξεις στα άρθρα 38 και 77 που έχουν περιληφθεί σε νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ορίου των 500 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά και για την επιβολή του σχετικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης του ορίου, ώστε η νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση των μετρητών σε ποσά συναλλαγών 500 ευρώ και άνω να μην καταστρατηγείται.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο: «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, στην διάταξη του άρθρου 77, το όριο των 500 ευρώ δεν θα αφορά πλέον την αξία ενός φορολογικού στοιχείου (απόδειξης ή τιμολογίου) αλλά την αξία ολόκληρης της συναλλαγής, ώστε να μην επιτρέπεται το «σπάσιμο» μιας συναλλαγής σε περισσότερα του ενός φορολογικά στοιχεία αξίας κάτω των 500 ευρώ έκαστο και να μην καταστρατηγείται η διάταξη.

Η νέα διάταξη προβλέπει πλέον ότι οι «συναλλαγές» (αντί «τα φορολογικά στοιχεία») πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 500 ευρώ εξοφλούνται υποχρεωτικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με τη χρήση άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Ειδικότερα στην διάταξη σημειώνεται: «Συναλλαγές πώλησης αγαθών παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, εξοφλούνται από τους αγοραστές των αγαθών των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με χρήση μέσων πληρωμής κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των συναλλαγών αυτών με μετρητά.»

Ουσιαστικά, δεν επιτρέπεται εξόφληση με μετρητά συναλλαγών συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω και όχι απλά τιμολογίων ή αποδείξεων αξίας 500 ευρώ και άνω, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα μια συναλλαγή αξίας άνω του ορίου αυτού να «σπάει» σε περισσότερα του ενός τιμολόγια ή αποδείξεις αξίας κάτω του ορίου αυτού εξοφλούμενα με μετρητά και να μην καταστρατηγείται η διάταξη.

Στην διάταξη του άρθρου 38, προβλέπεται ότι σε επιχείρηση που δέχεται πληρωμή με μετρητά σε συναλλαγές (αντί «σε φορολογικά στοιχεία») πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες αξίας 500 ευρώ και άνω επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της καταβληθείσας με μετρητά αξίας των συναλλαγών.

Ειδικότερα στην διάταξη σημειώνεται: «Σε επιχείρηση που, κατά παράβαση παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), δέχεται πληρωμή σε μετρητά που αντιστοιχεί σε συναλλαγές πώλησης αγαθών παροχής υπηρεσιών ιδιώτες συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο διπλάσιο της καταβληθείσας σε μετρητά αξίας των συναλλαγών».

Με το αυστηρότερο πλαίσιο που προβλέπει το νομοσχέδιο, ουσιαστικά κάθε συναλλαγή άνω των 500 ευρώ περνά πλέον υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα.

