Κρήτη: Πλέγμα προστασίας για οκτώ περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της κρητικής γης

Με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου προχωρά η ανάδειξη και προστασία οκτώ περιοχών εξαιρετικού φυσικού κάλλους που δεν είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natoura. Η Περιφέρεια Κρήτης εντόπισε τις οκτώ περιοχές με ξεχωριστή φυσική ομορφιά και διαμόρφωσε ένα σχέδιο για την ανάθεση περιβαλλοντικών μελετών και έργων που θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα προστασίας και ανάδειξης τους λόγω της σπουδαιότητας τους.

Στη συνέχεια παρουσίασε το σχεδιασμό της στο Πράσινο Ταμείο, που με τη σειρά του έκανε αποδεκτή την πρόταση με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την ανάθεση περιβαλλοντικών μελετών σε οκτώ περιοχές που δεν βρίσκονται στο δίκτυο natoura ωστόσο έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω του φυσικού κάλλους τους.

Οι περιοχές αυτές επιλέχθηκαν διότι παρά τη σημαντικότητα τους δεν υπάρχει γύρω από αυτές ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει πιθανά επενδυτικά ή άλλα σχέδια που μπορεί να επιφέρουν αλλαγές και να αλώσουν το φυσικό περιβάλλον. Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης ουσιαστικά αυτό το οποίο επιδιώκει η Περιφέρεια είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο προστασίας περιοχών αξιόλογων που σήμερα δεν εντάσσονται σε ένα καθεστώς προστασίας που μπορεί να τις προφυλάξει.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε μια συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και όλους τους Δήμους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να αναλάβει μια επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης να τις αξιολογήσει βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα βασικό κριτήριο της επιτροπής είναι να υπάρχει ένας γεωγραφικός επιμερισμός ώστε οι επιλογές να μη γίνουν μόνο από μια αλλά και από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού.

Ένα άλλο κριτήριο είναι να μην αναπτύσσονται μόνο στο βόρειο αλλά και στο νότιο άξονα, ενώ παράλληλα αξιολογούνται η ποικιλομορφία τους και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκε η προστασία ενός Δρυμου στο Ασκύφου του Δήμου Σφακίων. Το απολιθωμένο δάσος στον Σταυρό Ακρωτηρίου στα Χανιά, οι πτυχώσεις Αγίου Παύλου στην Κοινότητας Σακτουρίων Δήμου Αγίου Βασιλείου η περιοχή Γιους Κάμπος που βρίσκεται στο Δήμου Αμαρίου. Επίσης το φαράγγι Πορτέλας και ο καταρράκτης περιοδικής ροής Ρίχτρα Δήμου Βιάννου. Το φαράγγι και ο καταρράκτης Αμπά του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων η περιοχή Πίτες της Γριάς στον Πρινιά στην Αγία Βαρβάρα, οι αλυκές της Ελούντας και τα Μικρά Μετέωρα του Λασιθίου στην περιοχή της Καλαμαύκας.

Κεντρική φωτογραφία /Αμαλία Κωβαίου

