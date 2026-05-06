Κύπρος: Οι πρώτες φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Antigoni στην σκηνή της Eurovision!

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Κύπρου και της Antigoni, στην σκηνή της Eurovision στην Βιέννη με το τραγούδι Jalla. Μάλιστα, οι διοργανωτές μοιράστηκαν μαζί μας τις τρεις πρώτες φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Antigoni.

Η Antigoni Buxton δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη για αυτή την εμπειρία και δεν σταμάτησε να κλαίει από συγκίνηση.

«Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη»

