Μαθητής έψαχνε μπάλα ποδοσφαίρου και ανακάλυψε βλήμα κανονιού 400 ετών!

Μια σπουδαία ανακάλυψη περίμενε έναν μαθητή δημοτικού, όταν πρόσφατα επισκέφθηκε μια ιστορική τοποθεσία λίγο έξω από τα όρια της κομητείας.

Ο μαθητής βρήκε μια σιδερένια μπάλα κανονιού, η οποία πιστεύεται ότι χρονολογείται από την εποχή του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο Ufton Court.

Μια τυχαία ανακάλυψη 400 ετών ανάμεσα στους θάμνους

Πρόκειται για ένα αρχοντικό της περιόδου Τυδώρ στο Μπέρκσαϊρ, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με εκείνη την ιστορική περίοδο. Ο μαθητής, από το δημοτικό σχολείο Westfields Junior, έκανε την ανακάλυψη ενώ έψαχνε μια χαμένη μπάλα ποδοσφαίρου μέσα σε θάμνους, οι οποίοι είχαν καθαριστεί πρόσφατα από εθελοντές κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος σε εξωτερικό χώρο.

Έκτοτε, δήλωσε ότι το εύρημα αυτό τον ενέπνευσε να ακολουθήσει την αρχαιολογία ως επάγγελμα. Ο Kayaan Gajjarr, μαθητής του δημοτικού σχολείου Westfields, είπε: «Έψαχνα για την μπάλα μου όταν το βρήκα. Είχα σκεφτεί και στο παρελθόν να γίνω αρχαιολόγος, αλλά τώρα, είμαι σίγουρος ότι το θέλω».

Απόηχος του 17ου αιώνα: Ένα ζωντανό μάθημα στον κήπο του αρχοντικού

Το Ufton Court αποτελεί την έδρα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ufton Court (Ufton Court Educational Trust), το οποίο προσφέρει βιωματική και πρακτική εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώρους σε περίπου 20.000 παιδιά κάθε χρόνο. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός δίνει έμφαση στην πραγματική μάθηση μέσα από την άμεση εμπειρία.

Η Sarah Lindsell, διευθύνουσα σύμβουλος του Ufton Court Educational Trust, δήλωσε: «Ανησυχούμε πολύ για τα παιδιά που μεγαλώνουν μπροστά σε οθόνες. Και όμως, ένα παιδί βρίσκει μια μπάλα κανονιού σε μια σχολική εκδρομή και θέλει να γίνει αρχαιολόγος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν η μάθηση γίνεται σε εξωτερικούς χώρους».

Οι εκτάσεις του Ufton Court είναι γνωστές για την ιστορική τους σημασία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν σε κοντινές περιοχές σημειώθηκαν στρατιωτικές αψιμαχίες.

Το βλήμα του κανονιού υποβάλλεται τώρα σε περαιτέρω ανάλυση για να επιβεβαιωθεί η ηλικία και το ιστορικό του πλαίσιο, αλλά η ανακάλυψή του ήδη χαιρετίζεται ως μια χειροπιαστή υπενθύμιση της αξίας της μάθησης στην ύπαιθρο.Το αντικείμενο, το οποίο πιστεύεται ότι είναι βλήμα κανονιού από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου, θα υποβληθεί τώρα σε περαιτέρω ανάλυση (Εικόνα: Ufton Court)

Η Jo Redman, διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Westfields, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι η μάθηση έξω από την αίθουσα διδασκαλίας χτίζει την περιέργεια και την αυτοπεποίθηση. Οι εμπειρίες στο Ufton Court επιτρέπουν στα παιδιά να συνδεθούν με πραγματικά περιβάλλοντα. Αυτή η ανακάλυψη αποτυπώνει τέλεια το δέος και τον θαυμασμό που μπορούν να εμπνεύσουν τέτοιες εμπειρίες, μετατρέποντας την Ιστορία σε κάτι πραγματικά αξιομνημόνευτο».

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, το Ufton Court ανήκε στον Edmund Perkins, μέλος μιας εξέχουσας καθολικής οικογένειας. Η οικογένεια Perkins κατείχε το κτήμα από το 1581. Ήδη υπό οικονομική πίεση λόγω των προστίμων που τους είχαν επιβληθεί για την καθολική τους πίστη, η οικογένεια παρέμεινε πιστή στον Βασιλιά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Στο επίκεντρο του Εμφυλίου: Ιππικό, μάχες και η πίστη στο Στέμμα

Σύμφωνα με μια αναφορά του 1892 από την πρώην ένοικο του Ufton Court, Mary Sharp, η περιοχή γύρω από το αρχοντικό υπήρξε θέατρο ενεργών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μια σημαντική αψιμαχία έλαβε χώρα μόλις ένα χιλιόμετρο (τρία τέταρτα του μιλίου) μακριά από την έπαυλη.

Οι δυνάμεις των Κοινοβουλευτικών υπό τον Λόρδο Ουέσσεξ (Lord Wessex) συγκρούστηκαν με το ιππικό των Βασιλικών, του οποίου ηγούνταν ο Πρίγκιπας Ρούπερτ (Prince Rupert). Οι Κοινοβουλευτικοί απώθησαν τα βασιλικά στρατεύματα πριν προχωρήσουν στην Πρώτη Μάχη του Νιούμπερι τον Σεπτέμβριο του 1643.

Μετά τη συμπλοκή, το Κοινοβούλιο επέβαλε βαριά φορολογία στην οικογένεια Πέρκινς, καθώς και σε άλλους υποστηρικτές των Βασιλικών στην περιοχή, λόγω της αφοσίωσής τους στο Στέμμα.

