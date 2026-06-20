ΣΑΕΚ Ηρακλείου: Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό τους από εκδήλωση του Δήμου για το Μηχανογραφικό

Με έκπληξη και απορία, οι Διευθύνσεις των Δημοσίων ΣΑΕΚ του Ηρακλείου πληροφορήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης τη διοργάνωση εκδήλωσης για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τις αντιδημαρχίες Παιδείας και Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η πλήρης παράλειψη πρόσκλησης των δημόσιων δομών, την ίδια στιγμή που στην εκδήλωση προβάλλονται ονομαστικά συγκεκριμένοι ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης, συνιστά μια πρωτοφανή θεσμική απαξίωση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.

Η επιλογή αυτή όχι μόνο στερεί από τους υποψηφίους την έγκυρη ενημέρωση για το Παράλληλο Μηχανογραφικό, αλλά δημιουργεί και μια επικίνδυνα στρεβλή εικόνα, παρουσιάζοντας τις ιδιωτικές σχολές ως μονοπώλιο για το μέλλον των παιδιών μας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Εμείς, οι Διευθύνσεις των Δημοσίων ΣΑΕΚ που υπογράφουμε την παρούσα ανακοίνωση, εκφράζουμε την απορία μας για τη μη πρόσκλησή μας στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν οι αντιδημαρχίες Παιδείας και Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου την Τρίτη 23 Ιουνίου, για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Την εκδήλωση την πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης και μας προκάλεσε έκδηλη απορία το πώς γίνεται, σε μία εκδήλωση με τέτοια θεματολογία, να μην έχουν θέση οι δημόσιες σχολές τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, αλλά αντίθετα να έχουν θέση ιδιωτικές σχολές, όπως η ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ και το MBS College of Crete.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν δείχνει μόνο μία θεσμική απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης εκ μέρους των διοργανωτών, αλλά δημιουργεί και μία στρεβλή εικόνα για τις πραγματικές επιλογές που έχουν τελικά οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της λυκειακής τους εκπαίδευσης.

Αναρωτιόμαστε, αλήθεια: η μοναδική επιλογή κάποιου παιδιού που δεν θα επιτύχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ή θα επιλέξει συνειδητά τη μη συνέχιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι οι ιδιώτες «έμποροι εκπαιδευτικών υπηρεσιών»; Μία επιλογή για την οποία η οικογένειά του θα πρέπει να επωμιστεί ένα δυσβάσταχτο κόστος; Δεν θα πρέπει να είναι ενήμερο, με ισότιμους όρους, ότι μπορεί να επιλέξει μία δημόσια ΣΑΕΚ της περιοχής, δηλώνοντάς την μάλιστα στο Παράλληλο Μηχανογραφικό;

Οι Διευθυντές των ΣΑΕΚ:



Βαρδαλαχάκης Ιωάννης, Διευθυντής 2ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου



Γραφανάκης Μιχάλης, Διευθυντής 1ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου



Δαγκωνάκη Χρυσούλα, Διευθύντρια ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου



Τζουλιαδάκη Αικατερίνη, Αν. Προϊσταμένη ΣΑΕΚ Τουρισμού Κρήτης



Χατζηγεωργίου Στέλλα, Διευθύντρια ΣΑΕΚ Ηρακλείου-Γεωργική Σχολή Μεσσαράς Κρήτης

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