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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιωαννίδου: «Ο καρκίνος θέλει τσαγανό – να τον κοιτάς κατάματα και να παλεύεις»

ιωαννίδου
clock 17:00 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν  και μίλησε για δύσκολες προσωπικές στιγμές, απώλειες που τη συγκλόνισαν, αλλά και για τη δύναμη της ζωής απέναντι στις ασθένειες.

— Σας είδαμε να τοποθετείστε δημόσια για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Με πόνεσε πάρα πολύ. Τη γνώριζα προσωπικά. Είχαμε συνεργαστεί τηλεοπτικά, κάναμε μαζί γυμναστική και ανταλλάσσαμε συχνά απόψεις. Ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα. Η απώλειά της με επηρέασε βαθιά.

— Είναι επειδή έχετε περάσει και εσείς αντίστοιχη περιπέτεια υγείας;

Βεβαίως. Την έχω περάσει. Ο καρκίνος θέλει τσαγανό. Πρέπει να του επιτεθείς και να μην τον αφήσεις να σε πάρει από κάτω. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι έκανε η Γωγώ στη δική της μάχη. Πιστεύω ότι έκανε τα πάντα. Ήταν όμως το ριζικό της.

— Ο σύντροφός σας, ο Δημήτρης, πώς είναι σήμερα;

Τον ξεπέρασε τον καρκίνο. Του έδωσα πολλές συμβουλές να μη λυπάται τον εαυτό του και να επιτεθεί στην ασθένεια. Το έκανε και νίκησε.

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