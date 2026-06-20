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Παπαγεωργίου: Αποκάλυψε πότε θα γίνει ο γάμος της

ηλιανα
clock 18:00 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και αποκάλυψε πως του χρόνου τον Σεπτέμβρη θα παντρευτεί τον αγαπημένο της εκτός αν υπάρξει κάποια τηλεοπτική έκπληξη και δεν προλάβει.

«Του χρόνου τον Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός, ευελπιστούμε να παντρευτούμε με τον Γιάννη… Ο γάμος είναι οριστικός για του χρόνου, εκτός και αν υπάρξει κάποια τηλεοπτική έκπληξη και δεν προλάβω. Αν υπάρξει τηλεοπτική έκπληξη, το πολύ-πολύ να μην έχουμε και τους 100 καλεσμένους, τους ελάχιστους. Θα παντρευτούμε οι δυο μας» αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

«Πάντως να ξέρετε ότι ο Γιάννης ‘κόβει’ κόσμο. Χθες ήμασταν σε κάτι γενέθλια και απάντησε όχι όταν τον ρώτησαν αν θα τους καλέσει. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Γαμπρός είναι», συμπλήρωσε.

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου Γάμος
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