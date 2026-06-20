Φαιστός: Αγώνας… αλληλεγγύης για τον Ηρακλή Ανδρέα Ορφανουδάκη

Ο Δήμος Φαιστού, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Γαλιάς, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλιάς και με την πολύτιμη αρωγή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Τμήματος Μοιρών με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, διοργανώνει φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου με σκοπό την στήριξη του Ηρακλή Ανδρέα Ορφανουδάκη από την Γαλιά, ο οποίος συνεχίζει να δίνει με δύναμη και αξιοπρέπεια τη δύσκολη μάχη της αποκατάστασής του μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Ο Ηρακλής νοσηλεύεται πλέον σε Εξειδικευμένο Κέντρο Αποκατάστασης, όπου λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα. Ωστόσο, το οικονομικό κόστος της μακροχρόνιας νοσηλείας και αποκατάστασης είναι ιδιαίτερα υψηλό, δημιουργώντας σημαντικές ανάγκες για την οικογένειά του.

Ο αγώνας δρόμου θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις10:30 π.μ., στις Μοίρες. Το κόστος συμμετοχής είναι 10 ευρώ. Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://atpro.gr/agonas-irakli-andrea-orfanoudaki/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν οικονομικά μπορούν να καταθέσουν οποιοδήποτε ποσό στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR8201104140000041400711457 Δικαιούχος: Ηρακλής Ανδρέα Ορφανουδάκης

Ας ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, ώστε να προσφέρουμε στον Ηρακλή την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Η αλληλεγγύη και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

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