Άνδρας εξαπατούσε γκέι μουσουλμάνους:- Αν δεν πήρωναν τους βίαζε

Ένας άνδρας από τη Βρετανία χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εξαπατήσει γκέι μουσουλμάνους, τους οποίους βίαζε σε περίπτωση που δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν τη σιωπή του.

Ο Ουαλίντ Σαΐντ από το 2018 έως και το 2024 που αποκαλύφθηκε η δράση του, είχε δημιουργήσει περισσότερους από 100 ψεύτικους λογαριασμούς σε Snapchat και Instagram, ακόμη και στην εφαρμογή γνωριμιών Grindr.

Σύμφωνα με το BBC, προσέγγισε τα θύματά του είτε υποδυόμενος τον ομοφυλόφιλο, είτε τρανς άτομο, ανταλλάσοντας ερωτικά μηνύματα. Μάλιστα, αν το θύμα δεν χρησιμοποιούσε το όνομά του στον λογαριασμό, τότε ζητούσε γυμνές φωτογραφίες για να μπορεί να αποδείξει την ταυτότητά του.

Στη συνέχεια, εκβίαζε τα θύματα ότι θα αποκάλυπτε τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι έχουν προβλήματα με τους ομοφυλόφιλους, οπότε και ζητούσε λεφτά, αλλιώς τους βίαζε.

Ο Ουαλίντ Σαΐντ



Ο Σαΐντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 16 ετών για 17 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός, εκβιασμός και δημιουργία άσεμνων εικόνων ανηλίκων.

Στη συνέχεια, το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο για άλλες οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, απόπειρα βιασμού και εκβιασμός.

Ο ντετέκτιβ Πίτερ Κόλινγκτον, που ηγήθηκε της έρευνας, απηύθυνε δημόσια έκκληση σε άλλα θύματα να επικοινωνήσουν με τις αρχές, με τις αρχές να πιστεύουν ότι ξεπερνούν τα 100 σε αριθμό.

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