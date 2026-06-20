Ο δρόμος-εφιάλτης της Ελλάδας: Πού βρίσκεται το ορεινό πέρασμα που κόβει την ανάσα

Στους πρόποδες της Καλιακούδας ένα τρομακτικό οδικό πέρασμα διεκδικεί μια θέση ανάμεσα στις πιο τρομακτικές διαδρομές της χώρας μας, καθώς το μεγάλο υψόμετρο και το ιδιαίτερο ανάγλυφο προκαλεί δέος ακόμα και στους πιο έμπειρους οδηγούς.

Εκτός από τα επιβλητικά τοπία κατά μήκος της ελληνικής ακτογραμμής, η χώρα μας φημίζεται επίσης και για το πανέμορφο ορεινό σκηνικό που συναντούμε σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής ενδοχώρας.

Ένα από αυτά εντοπίζεται στην μικρότερη και πιο αραιοκατοικημένη περιφερειακή ενότητα της Στερεάς Ελλάδας, την Ευρυτανία, όπου το πέρασμα της Καλιακούδας που ξεκινά από το ρέμα Κρικελιώτη και το φαράγγι Πάντα Βρέχει και ανηφορίζει στη νότια πλευρά του βουνού αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες και οδηγικά απαιτητικές διαδρομές της χώρας.﻿

Στο μεγαλύτερο τμήμα της, η ανάβαση -το πάσο της Καλιακούδας- είναι ένας χωμάτινος δρόμος, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ιδιαίτερα για εκείνα τα οχήματα που δεν διαθέτουν αυξημένη απόσταση από το έδαφος και σύστημα τετρακίνησης.

Την επικινδυνότητα του ορεινού περάσματος, πέρα από το σαθρό τερέν, ενισχύει το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αρκετά στενό «μονοπάτι» σε ελάχιστα σημεία του οποίου μπορούν να χωρέσουν δύο οχήματα.

Στην περίπτωση, βέβαια, που επιδείξει κανείς την απαιτούμενη σύνεση και υπομονή, η θέα από το διάσελο της Καλιακούδας, σε υψόμετρο περίπου 1.730 μέτρων πρόκειται να τον αποζημιώσει.

Σημειώστε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο, το χιόνι και ο πάγος κάνουν συχνά-πυκνά την εμφάνισή τους στον δρόμο﻿, συνεπώς καλό θα ήταν τα μη κατάλληλα προετοιμασμένα οχήματα και οι μη έμπειροι σε εκτός δρόμου αποστολές οδηγοί να επιλέγουν πιο ήπιες καιρικές συνθήκες για να επισκεφθούν και να απολαύσουν την εμπειρία που προσφέρει ένα από τα πλέον απαιτητικά ορεινά περάσματα της χώρας.

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