Κρήτη: Κλειστό την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω σεισμών

Με ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) γνωστοποίησε ότι ο Εθνικός Δρυμός δεν θα δεχθεί επισκέπτες την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των δύο σεισμικών επεισοδίων που σημειώθηκαν σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, στην ευρύτερη περιοχή.

Οδηγίες από τον ΟΑΣΠ

Το κλείσιμο του φαραγγιού κρίθηκε επιβεβλημένο μετά από σχετικές οδηγίες που εξέδωσε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι το μέτρο είναι καθαρά προληπτικό.

Στόχος είναι η απόλυτη ασφάλεια των πεζοπόρων και του προσωπικού από τυχόν κατολισθήσεις.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ομαλά ολοκληρώθηκε η προληπτική απομάκρυνση των επισκεπτών από το Φαράγγι της Σαμαριάς, αμέσως μετά την εκδήλωση των σεισμικών δονήσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το άνοιγμα της διαδρομής.Όσοι είχαν προγραμματίσει την επίσκεψή τους για την Κυριακή, καλούνται να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους.

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