Ηράκλειο: Μεγάλη καθίζηση και τρύπα-παγίδα στον δρόμο μετά τη διακλάδωση προς Επανωσήφη

Άμεσο και κρίσιμο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς αποτελεί η καθίζηση του οδοστρώματος που σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο, 1,5 χλμ. μετά την διακλάδωση προς την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη προς Μεταξοχώρι.

Έχει δημιουργηθεί μάλιστα μια μεγάλη τρύπα, όπως ενημέρωσε μέσω της συχνότητας του Ράδιο Κρήτη, ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης.

Η ξαφνική υποχώρηση του υποστρώματος δημιούργησε μια βαθιά τρύπα στο οδόστρωμα, μετατρέποντας το σημείο σε μια «τυφλή» παγίδα για ανυποψίαστους οδηγούς και δικυκλιστές.

Ο ίδιος είπε πως ήδη έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συνεργείο της οποίας βρέθηκε επί τόπου, ενώ ενημερώθηκε και η Περιφέρεια Κρήτης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η οδική αρτηρία.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να:

Μειώσουν δραστικά την ταχύτητά τους

πριν τη διακλάδωση.

Να αποφύγουν τους απότομους ελιγμούς

που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου και να

έχουν τεταμένη την προσοχή τους

διερχόμενοι από το επικίνδυνο σημείο.

* Φωτογραφία αρχείου

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