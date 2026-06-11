Ηράκλειο - Ώρα Μηδέν για το Μεταναστευτικό: Νέα τηλεδιάσκεψη με Πλεύρη και ο εφιάλτης της επίταξης!

Στις 11:00 το πρωί αρχίζει η καθοριστική τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, και οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε μια προσπάθεια να αρθεί το απόλυτο αδιέξοδο των τελευταίων ημερών.



Το κλίμα περιγράφεται ως ιδιαίτερα τεταμένο. Στο τραπέζι βρίσκεται η αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας και κράτησης, μετά το κύμα οργής και τις καθολικές αρνήσεις που εισέπραξαν οι μέχρι τώρα κυβερνητικοί σχεδιασμοί.

Στο "κόκκινο" η τοπική κοινωνία

Οι προηγούμενες προτάσεις του Υπουργείου για χωροθέτηση της δομής είτε στις Μαλάδες (σε ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου) είτε στον Καρτερό (στο πρώην ΚΤΕΟ, εντός των ορίων του Δήμου Χερσονήσου) έχουν ήδη «ναυαγήσει». Τοπικοί φορείς, επιχειρηματίες του τουρισμού και κάτοικοι ξεσηκώθηκαν αμέσως. Οι αντιδράσεις εστιάζουν στην υποβάθμιση των περιοχών αυτών, με τον τουριστικό κλάδο να προειδοποιεί για ανυπολόγιστες ζημιές στην οικονομία του νησιού ζητώντας την άμεση ακύρωση των συγκεκριμένων σχεδιασμών.





Το τελεσίγραφο του υπουργού και η απειλή της επίταξης

Η πίεση χρόνου είναι ασφυκτική. Ο κ. Πλεύρης έχει ξεκαθαρίσει προς την τοπική αυτοδιοίκηση ότι τα περιθώρια εξαντλήθηκαν. Το Υπουργείο έχει θέσει τελεσίγραφο λίγων ημερών στους δημάρχους για να υποδείξουν οι ίδιοι μια εναλλακτική, ρεαλιστική λύση.



Εάν η σημερινή διαβούλευση αποτύχει και δεν βρεθεί κοινά αποδεκτός χώρος, η Αθήνα έχει διαμηνύσει πως θα προχωρήσει στο έσχατο μέτρο της αναγκαστικής επίταξης ακινήτου. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου στοιβάζονται προσωρινά οι μετανάστες κάτω από ακατάλληλες συνθήκες, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Αναζητείται κοινός τόπος

Η αυτοδιοίκηση καλείται αυτή την ώρα να ισορροπήσει ανάμεσα στις πιέσεις της κεντρικής διοίκησης και στις έντονες αντιδράσεις των δημοτών της. Το ερώτημα που ζητά άμεση απάντηση είναι αν υπάρχει «χρυσή τομή» εκτός του αστικού ιστού και των τουριστικών ζωνών, ή αν η Κρήτη οδηγείται σε μια μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση για το μεταναστευτικό.

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