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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Δώρα με συναίσθημα για τον δικό σου «ήρωα»

πατέρας
clock 18:13 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συχνά το αμελούμε, αλλά κάθε χρόνο, η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου είναι η Γιορτή του Πατέρα. Είναι δύσκολο να επιλέγουμε ανδρικά δώρα, οπότε καταφεύγουμε σε επιλογές που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του αγαπημένου μας προσώπου. Αγαπάει τα σπορ, το διάβασμα ή ενδιαφέρεται για την ανδρική μόδα;

Μήπως ανυπομονεί για τις καλοκαιρινές διακοπές ή έχει βάλει ήδη κάτι στο μάτι; Αυτά τα σημεία μπορούν να μας καθοδηγήσουν στο να επιλέξουμε ένα ωραίο δώρο γιορτάζοντας την ημέρα, αν και πάνω από όλα μετρά η κίνηση και η συναισθηματική αξία που θα το συνοδεύει.

Παρακάτω έχουμε επιλέξει μερικές ιδέες για να δωρίσετε στους μπαμπάδες της ζωής σας:

Προσωποποιημένα & Συναισθηματικά Δώρα

Premium Photobook

: Συγκεντρώστε τις πιο όμορφες οικογενειακές σας στιγμές σε ένα ψηφιακό άλμπουμ υψηλής ποιότητας για να θυμάστε τα παλιά.

Κούπα ή Μαγνητάκι με Αφιέρωση

: Ένα καθημερινό, οικονομικό αντικείμενο με μια φωτογραφία σας ή τη φράση "Best Dad" που θα του φτιάχνει τη μέρα.

Αξεσουάρ & Μόδα

Δερμάτινο Πορτοφόλι ή Θήκη Καρτών

: Ένα κλασικό, στυλάτο και άκρως χρηστικό δώρο για την καθημερινότητά του.

Αναβαθμισμένο Καπέλο (Dad Hat)

: Επιλέξτε ένα ποιοτικό καπέλο τζόκεϊ από επώνυμα brands για τις καλοκαιρινές του βόλτες και τις outdoor δραστηριότητες.

Ρολόι χειρός

: Ένα διαχρονικό αξεσουάρ που συνδυάζει την κομψότητα με την πρακτικότητα, ιδανικό για κάθε ηλικία.

Gadgets & Τεχνολογία

Φορητό Power Bank (Μαγνητικό)

: Για τον μπαμπά που ξεμένει πάντα από μπαταρία στο κινητό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Bluetooth Tracker (Μπρελόκ)

: Το ιδανικό δώρο για να βρίσκει αμέσως τα κλειδιά ή το πορτοφόλι του μέσω του smartphone του.

Φορητός Εκτυπωτής Φωτογραφιών

: Συσκευές όπως το Fujifilm Instax Mini Link επιτρέπουν την άμεση εκτύπωση φωτογραφιών από το κινητό, φέρνοντας πίσω τη μαγεία των Polaroids.

Γαστρονομία & Χόμπι

Σετ Περιποίησης & Grooming

: Premium προϊόντα για το ξύρισμα, λάδια για τα γένια ή ένα καλό ανδρικό άρωμα.

Αξεσουάρ για BBQ

: Ένα σετ με ποιοτικά εργαλεία ψησίματος ή μια ειδική θήκη (caddy) για τις σάλτσες και τα μπαχαρικά του.

+1: Η Απόλυτη Εμπειρία

Μια κοινή δραστηριότητα ή έξοδος

: Πολλές φορές, το καλύτερο δώρο είναι ο κοινός χρόνος. Κανονίστε ένα γεύμα, μια βόλτα στη φύση για πεζοπορία ή paddleboarding, ή εισιτήρια για έναν αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

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