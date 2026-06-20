Σάββατο στα Μάταλα: Έλενα Παπαρίζου και Γεωργία Νταγάκη σε μια μαγική μουσική συνάντηση

Το Matala Beach Festival επέστρεψε δυναμικά για να γιορτάσει 13 χρόνια μουσικής ιστορίας, μετατρέποντας την εμβληματική παραλία της Κρήτης στο απόλυτο πολιτιστικό σημείο συνάντησης της Ευρώπης.

Από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου, ο Νότος πλημμυρίζει με ρυθμό, χρώμα και περισσότερους από 80.000 επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ένας Διεθνής Πολιτιστικός Θεσμός με ελεύθερη είσοδο για όλους, το φεστιβάλ αποτελεί πλέον έναν αναγνωρισμένο θεσμό που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Η διοργάνωση ενισχύει ουσιαστικά την τοπική επιχειρηματικότητα, επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και προβάλλει την Κρήτη ως έναν κορυφαίο προορισμό βιωματικών εμπειριών, όπου το χθες σμίγει με το σήμερα.

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Ρυθμός και παγκόσμια μουσική στην παραλία

Το φετινό πρόγραμμα συγκεντρώνει σπουδαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής στην κεντρική σκηνή (Cave Stage):

Παρασκευή 19 Ιουνίου: Η pop καλλιτέχνιδα Anastasia ξεσήκωσε το κοινό, ενώ οι Riders on the Storm χάρισαν ένα μοναδικό αφιέρωμα στους The Doors. Τη βραδιά συμπλήρωσαν η Βούλα Στρατάκη και δυναμικά DJ sets.

Σάββατο 20 Ιουνίου: Η Έλενα Παπαρίζου και η Γεωργία Νταγάκη χαρίζουν μια μαγική βραδιά, ακολουθούμενες από κορυφαίους DJ της ηλεκτρονικής μουσικής.

Κυριακή 21 Ιουνίου: Το τριήμερο ολοκληρώνεται με ένα non-stop μουσικό ταξίδι και μεγάλες live εκπλήξεις.

Παράλληλες δράσεις για όλους

Εκτός από τις συναυλίες, οι δρόμοι των Ματάλων γεμίζουν δημιουργικότητα με το παραδοσιακό Matala Street Painting. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης διαδραστικά παιχνίδια, δραστηριότητες ευεξίας και ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, κάνοντας το φεστιβάλ ελκυστικό για κάθε ηλικία.

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Για τη διευκόλυνση του κοινού, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου έχει θέσει σε λειτουργία έκτακτα και πυκνά δρομολόγια από και προς τα Μάταλα.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της Square Stage και λεπτομέρειες διαμονής, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Matala Beach Festival.

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