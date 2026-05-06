Γη της Ελιάς: Η Αριάδνη, έξαλλη με τον Κουράκο, τον πετάει έξω από το σπίτι

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από τη Δευτέρα 04 έως την Πέμπτη 06 Μαΐου, στις 23:00.

Επεισόδιο 118ο: Η Μαρία, έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός. Σε κατάσταση σοκ τηλεφωνεί στην Αθηνά και τον Τζον, οι οποίοι φεύγουν αμέσως από τη Μάνη για το Σούνιο. Η Αριάδνη, έξαλλη με τον Κουράκο για την μπλόφα που έστησε με τον Λυκούργο, τον πετάει έξω από το σπίτι. Ο Αντώνης, μετά από καβγά που κάνει με την Ερωφίλη, δέχεται να της δώσει το διαζύγιο, αλλά πρώτα θέλει να διασφαλίσει τη θέση του στο λατομείο. Αυτό που θα απαιτήσει από την Αλεξάνδρα, θα της προκαλέσει έκπληξη κι επιτέλους κι θα καταλάβει κι αυτή μία πτυχή του χαρακτήρα του. Ο Στάθης ανακοινώνει στην Ασπασία τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της, αλλά εκείνη αντιμετωπίζει τα νέα με απάθεια. Ο Μανώλης είναι λυπημένος γιατί η Αμαλία επιστρέφει στη Μάνη. Η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι στο γραφείο του, όπως της είχε πει. Του ζητά εξηγήσεις κι εκείνος την αγνοεί εντελώς. Ο Μανώλης μαθαίνει από σπόντα για την επίθεση του Ρούσσου στην Άννα και, θυμωμένος, ψάχνει να τον βρει παντού. Όταν τελικά τον βρει, θα τον «τιμωρήσει» με τον τρόπο του…

