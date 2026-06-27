Στενά του Ορμούζ: Αναβαθμίζεται η απειλή για τη ναυσιπλοΐα μετά τη νέα επίθεση σε τάνκερ

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εισέρχεται εκ νέου σε φάση αυξημένης αβεβαιότητας, μετά το νέο περιστατικό επίθεσης κατά δεξαμενόπλοιου.

Στον απόηχο της επίθεσης αναβαθμίστηκε το επίπεδο απειλής για τη ναυτική ασφάλεια σε «Σημαντικό» (Significant) από τις διεθνείς ναυτιλιακές αρχές παρακολούθησης.

Τι γνωρίζουμε για το περιστατικό

Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, υπό σημαία Παναμά, επλήγη σήμερα από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Το πλοίο, το οποίο είχε φορτώσει αργό πετρέλαιο από το Κατάρ, συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Σύμφωνα με αναφορά που διαβιβάστηκε στο UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στη γέφυρά του.

Παρά το περιστατικό, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί διαρροές φορτίου ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η αντίδραση του JMIC

Το νέο περιστατικό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς το Joint Maritime Information Center (JMIC) προχώρησε σε νέα προειδοποίηση προς πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες και ναυτικούς, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο απειλής για τη ναυτική ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ έχει αυξηθεί σε «Σημαντικό», μετά τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Σύμφωνα με το JMIC, οι ναυτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πιθανή παρουσία ναρκών στην περιοχή και να αναμένουν αυξημένη παρουσία πολεμικών πλοίων, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις εντοπισμού και εκκαθάρισης. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα συμφόρησης στις θαλάσσιες οδούς, ενώ οι ναυτικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή ενδέχεται να επικοινωνούν μέσω VHF με τα εμπορικά πλοία για τη διευκόλυνση της ασφαλούς διέλευσης.

Το JMIC γνωστοποίησε επίσης ότι η νότια διαδρομή διέλευσης μέσω του Ομάν έχει διευρυνθεί, ώστε να μπορεί πλέον να εξυπηρετεί ταυτόχρονα εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία, σε μια προσπάθεια διατήρησης της ομαλής ροής της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Παρότι ο συντονισμός με το αμερικανικό κέντρο υποστήριξης εμπορικής ναυτιλίας NAVCENT NCAGS δεν είναι υποχρεωτικός, οι διεθνείς αρχές συνιστούν έντονα στα πλοία να διατηρούν συνεχή επικοινωνία και να αξιοποιούν τις καθιερωμένες διαδικασίες αναφοράς και συντονισμού, προκειμένου να λαμβάνουν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τις ασφαλείς διαδρομές διέλευσης.

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