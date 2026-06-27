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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ κορασίδων: Στον τελικό ο εκπληκτικός ΟΦΗ, 69-63 τον ΠΑΟΚ

οφη κορασιδες
clock 18:50 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ομάδα μπάσκετ των κορασίδων του ΟΦΗ κάνοντας εκπληκτική εμφάνιση νίκησε στον ημιτελικό του Πανελλήνιου πρωταθλήματος τον ΠΑΟΚ με 69-63 και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου την Κυριακή (28/6 - 14:30) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 3-0 ενώ ο ΟΦΗ πέτυχε τους πρώτους του πόντους με βολές της Αλεξάκη, δυόμισι λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Η ομάδα της Κρήτης συνέχισε να ευστοχεί από τη γραμμή της… φιλανθρωπίας, όμως το πρώτο της καλάθι ήταν αυτό της Χαλαμπαλάκη με το οποίο προηγήθηκε για πρώτη φορά με 6-5.

Το μικρό προβάδισμα των Κρητικών συνεχίστηκε μέχρι το όγδοο λεπτό, όταν η Μπεκίρι με τρίποντο ισοφάρισε σε 15-15. Η ίδια παίκτρια λίγο αργότερα έδωσε την πρωτοπορία στον ΠΑΟΚ, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον ΟΦΗ να προηγείται με 18-17 καθώς η Κονσολάκη ευστόχησε σε τρίποντο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ισοφάρισε σε 21-21 με βολή της Μπεκίρι, ενάμισι λεπτό μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως ένα σερί 8-2 για τον ΟΦΗ έκανε  το σκορ 29-23. Ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα με 7-0 παίρνοντας προβάδισμα με 30-29 με πέντε συνεχόμενους πόντους της Μπεκίρι. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τις Θεσσαλονικιές να προηγούνται με 41-36 και την Μπεκίρι να έχει σημειώσει 25 πόντους.

Στην αρχή της τρίτης περιόδου με την προαναφερθείσα παίκτρια να συνεχίζει να σκοράρει, ο ΠΑΟΚ πέρασε με 47-39. Ακολούθησε ένα μεγάλο διάστημα αστοχίας και λαθών και από τις δύο ομάδες. Στα τελευταία λεπτά ο ΟΦΗ με σερί 9-0, ισοφάρισε σε 50-50, δίνοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Τα εύστοχα σουτ των Κονσολάκη και Χαλαμπαλάκη έδωσαν προβάδισμα τεσσάρων πόντων στις Κρητικιές κα οδήγησαν τον προπονητή του ΠΑΟΚ σε τάιμ-άουτ. Η Μπεκίρι δεν είχε πλέον την ευστοχία του πρώτου ημιχρόνου και ο «Δικέφαλος» δεν εύρισκε λύσεις στη επίθεση. Αλεξάκη και Χαλαμπαλάκη ανέβασαν στο +8 το σκορ, τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε. 

Δύο βολές της Χαλαμπαλάκη έδωσαν διψήφια διαφορά στις Κρητικιές, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν σκόραρε για σχεδόν επτά λεπτά. Οι Θεσσαλονικιές μείωσαν σε 62-56 με την Κανλή 2:34 πριν το τέλος και σε 65-59 με τρίποντο της Μανάβη. Η Χαλαμπαλάκη σημείωσε καλάθι, ενώ απέμεινε ένα λεπτό για το τέλος.

Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 67-63 με βολές της Μανάβη, 26 δεύτερα πριν το φινάλε. Βήματα από την Χαλαμπαλάκη και δυο άστοχες βολές από την Τακίδου.  Η Δοκιμάκη και η Αλεξάκη με βολες διαμόρφωσαν το 69-63 μέσα σε έξαλλα πανηγύρια για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Διαιτητές: Ταρενίδης-Παπαγερίδης-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 18-17, 36-41, 50-50, 69-63

ΟΦΗ (Ζερβάκη-Δελατόλας): Ξενάκη 7, Δοκιμάκη Χ. 2, Αλεξάκη 11, Γιακουμάκη, Χαλαμπαλάκη 24(2), Κονσολάκη 8(2), Τζενάκη, Μακράκη 17.  

ΠΑΟΚ(Μελετιάδης-Καμπίτση): Τακίδου 2, Παπαϊωάννου, Νικολάου 2, Μπεκίρι 33(4), Αναστάση 2, Μανάβη 16(2), Χαντάβα, Γαβρή, Κανλή 8(2). 

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Οφη Μπάσκετ Πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδες ΟΦΗ
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