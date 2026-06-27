Βενεζουέλα: Δορυφόροι και drones στη μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης – Κλείνει το «παράθυρο ζωής» για 50.000 ανθρώπους

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Κάθε λεπτό που περνά μειώνει τις πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι κάτω από τα βουνά από μπετόν. Τρεις ημέρες μετά το καταστροφικό «διπλό» χτύπημα των σεισμών μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, η Βενεζουέλα δίνει μια δραματική μάχη με τον χρόνο, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έχει γνωρίσει ποτέ η Λατινική Αμερική.

Ο επίσημος απολογισμός έχει φτάσει τους 920 νεκρούς, περισσότερους από 3.300 τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, αν και στις λίστες περιλαμβάνονται και πρόσωπα με τα οποία έχει χαθεί κάθε επικοινωνία λόγω της κατάρρευσης των τηλεπικοινωνιών.

Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι το λεγόμενο «παράθυρο ζωής» των πρώτων 72 ωρών κλείνει. Από εκεί και πέρα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά, εκτός εάν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό ή αέρα.

Δορυφόροι, drones και θερμικές κάμερες στη μάχη

Η επιχείρηση διάσωσης έχει πλέον περάσει σε μια νέα φάση υψηλής τεχνολογίας.

Πάνω από τις κατεστραμμένες συνοικίες της Λα Γκουάιρα πετούν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, καταγράφοντας ίχνη θερμότητας και δημιουργώντας τρισδιάστατους χάρτες των κατεστραμμένων κτιρίων, ώστε τα σωστικά συνεργεία να γνωρίζουν πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες πιθανότητες να εντοπιστούν εγκλωβισμένοι.

Την ίδια στιγμή, δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης συγκρίνουν την περιοχή πριν και μετά τους σεισμούς, επιτρέποντας στους συντονιστές να εντοπίσουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν ισοπεδωθεί και να ιεραρχήσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι εικόνες αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες πολυκατοικίες να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από συντρίμμια.

Παράλληλα, σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, αισθητήρες ήχου και drones για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα ερείπια, ενώ βαριά μηχανήματα επιχειρούν να ανοίξουν διαδρόμους εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες υπήρχαν πολυκατοικίες.

Χιλιάδες διασώστες από όλο τον κόσμο

Στη Βενεζουέλα έχουν ήδη φτάσει περίπου 1.600 διασώστες από δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την Κολομβία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ελβετία και άλλες χώρες, μεταφέροντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, κινητά νοσοκομεία, μονάδες καθαρισμού νερού και μηχανήματα απεγκλωβισμού.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης την ανάπτυξη περίπου 14.000 στρατιωτικών και αστυνομικών στη Λα Γκουάιρα, τόσο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων όσο και για την ασφάλεια της περιοχής, η πρόσβαση στην οποία πλέον επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια ώστε να μη δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος που καθυστερεί τα σωστικά συνεργεία.

Οι κάτοικοι σκάβουν μόνοι τους

Παρά τη διεθνή κινητοποίηση, σε πολλές γειτονιές οι πρώτοι διασώστες παραμένουν οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Με σφυριά, λοστούς και φορητά κομπρεσέρ προσπαθούν να ανοίξουν διόδους μέσα στις πεσμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, περιμένοντας να ακούσουν ακόμη και τον πιο αδύναμο ήχο ζωής.

Η Ναζαρέθ Χιμένες περιμένει έξω από τα ερείπια της πολυκατοικίας όπου βρίσκονται εγκλωβισμένα τα αδέλφια, τα ανίψια και φίλοι της.

«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί; Χρειαζόμαστε βοήθεια από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί», λέει, ενώ γύρω της εθελοντές προσπαθούν να κόψουν τεράστιες πλάκες τσιμέντου.

Ο Ομάρ Ρέγες, που έχασε περίπου είκοσι συγγενείς, περιπλανιέται ανάμεσα στα χαλάσματα όπου παραμένουν θαμμένα δύο από τα παιδιά του.

«Έμεινα μόνος μου σε αυτή τη ζωή», λέει.

Πανικός, ελλείψεις και λεηλασίες

Η καταστροφή έχει παραλύσει ολόκληρες περιοχές. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται σε δρόμους, πάρκα και αυτοσχέδιους καταυλισμούς, φοβούμενοι τους μετασεισμούς.

Σε αρκετές συνοικίες σχηματίζονται ουρές έξω από φαρμακεία και καταστήματα τροφίμων, ενώ έχουν σημειωθεί και περιστατικά λεηλασιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και η μαζική προσέλευση εθελοντών δυσκολεύει τις επιχειρήσεις, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση εμποδίζει την πρόσβαση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων και βαρέων μηχανημάτων στις περιοχές των καταρρεύσεων.

Μια μάχη που κρίνεται στα επόμενα λεπτά

Οι διασώστες γνωρίζουν ότι όσο περνά η ώρα οι πιθανότητες μειώνονται, όμως κανείς δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια.

Κάθε σιωπή που ζητούν για να ακούσουν έναν χτύπο κάτω από τα ερείπια, κάθε θερμικό ίχνος που εντοπίζει ένα drone και κάθε νέα δορυφορική εικόνα μπορεί να οδηγήσει σε έναν ακόμη επιζώντα.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες, «κάθε άνθρωπος που σώζεται αποτελεί ένα θαύμα». Και στη Βενεζουέλα, όπου ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα, τα θαύματα είναι αυτό που αναζητούν χιλιάδες οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια.

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