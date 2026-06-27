Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς: Τουλάχιστον 920 νεκροί και 50.000 αγνοούμενοι

Τραγωδία χωρίς τέλος εκτυλίσσεται τα τελευταία 24ωρα στη Βενεζουέλα, καθώς ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τις δίδυμες σεισμικές δονήσεις που ισοπέδωσαν τμήματα του Καράκας και των γύρω περιοχών τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) αυξήθηκε σε τουλάχιστον 920, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας Χόρχε Ροδρίγκες.

Η κυβέρνηση εκτιμά πως εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα και αγνοούνται σχεδόν δύο ημέρες μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας.

O προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 589 νεκρούς. Ο Ροδρίγκες, αδελφός της μεταβατικής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, πρόσθεσε πως η πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια), η πλέον πληγείσα από τους σεισμούς, είναι «πλήρως στρατιωτικοποιημένη».

Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους είχε πάνω από 50.000 εγγραφές έως σήμερα το μεσημέρι. Βοηθός του επικεφαλής του ΟΗΕ έδωσε έναν παρόμοιο απολογισμό.

Ομάδες διάσωσης από ξένες χώρες και βοήθεια άρχισαν να φθάνουν σήμερα, την ώρα που κάτοικοι των πληγεισών περιοχών σε απόγνωση και ξένοι εθελοντές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που ανήρτησε η αρμόδια υπηρεσία της Τουρκίας, με ένα C-130 να ανεφοδιάζεται λίγο πριν πετάξει για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Ροδρίγκες είπε πως 871 διασώστες από χώρες του εξωτερικού βρίσκονταν στη χώρα σήμερα το απόγευμα. Στις χώρες που στέλνουν συνεργεία περιλαμβάνονται το Μεξικό, το Ελ Σαλβαδόρ και η Ισπανία.

Το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο κάνει λόγο για μια μεγάλη πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τις 10.000, γεγονός που θα καθιστούσε αυτούς τους σεισμούς μεταξύ των φονικότερων στη Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.

Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι

Ο αριθμός των αγνοουμένων μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, ανακοίνωσε νωρίτερα ο υπεύθυνος της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι ο απολογισμός «σαφώς θα αυξηθεί σημαντικά».

«Πρόκειται για μια επιχείρηση διάσωσης εξαιρετικά περίπλοκη. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι και 920 έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Η έρευνα μέσα στα συντρίμμια είναι επομένως μια κολοσσιαία αποστολή», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Γενεύη.

«Βεβαίως, υπάρχει επίσης η απειλή των μετασεισμών. Οι ομάδες διάσωσης παρεμβαίνουν επομένως σε συνθήκες απίστευτης πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες στο πεδίο

Παράλληλα, ομάδες διάσωσης που έχουν καταφθάσει από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Έχουμε επί του παρόντος 35 ομάδες που έχουν αναπτυχθεί επί του πεδίου. Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερους από 1.600 εξειδικευμένους διασώστες και περισσότερους από 100 σκύλους διάσωσης», διευκρίνισε ο Φλέτσερ.

«Χρησιμοποιούμε επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να εισέλθουμε σε κτίρια που δεν είναι προσβάσιμα σε ανθρώπους, προκειμένου να εντοπίσουμε επιζώντες. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας σε εξέλιξη», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ανθρώπινες ιστορίες που έχουν πόνο, απόγνωση, αλλά και δείχνουν τη δύναμη και το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης, εκτυλίσσονται στα ερείπια των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.

Οι εικόνες από τα χαλάσματα είναι συγκλονιστικές καθώς εκατοντάδες σοροί είναι κυριολεκτικά παρατεταγμένες σε δρόμους, καλυμμένες με λευκά σεντόνια, την ώρα που οι υποδομές έχουν καταρρεύσει σχεδόν στο σύνολό τους.

AP's Juan Arraez was in Venezuela when a devastating double earthquake ravaged the country on Wednesday. Today, he captured footage of citizens digging through the rubble of their homes, saying they have seen few state rescue teams in the areas hit hardest by the devastating 7.2… pic.twitter.com/kmILBLbVUl — The Associated Press (@AP) June 26, 2026

«Ο γιος μου βρίσκεται εδώ, στείλτε βοήθεια»

Η Αμπάρο ντελ Γιουδίτσε σκάβει με τα γυμνά χέρια της ένα βουνό από συντρίμμια αναζητώντας τον γιο της, ένα από τα θύματα του καταστροφικότερου σεισμού που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Καθώς νιώθει απόγνωση μπροστά στον χρόνο που περνά χωρίς να βλέπει τους διασώστες να φθάνουν, ψάχνει μέσα στα χαλάσματα κλαίγοντας και φωνάζοντας, απαρηγόρητη, στη Λα Γουάιρα, την περιοχή στη βόρεια Βενεζουέλα που επλήγη περισσότερο από τις δύο σεισμικές δονήσεις, 7,2 και 7,5 βαθμών αντίστοιχα, οι οποίες σημειώθηκαν την Τετάρτη με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού.

Ο τελευταίος απολογισμός των βενεζουελάνικων αρχών έκανε λόγο σήμερα για τουλάχιστον 589 νεκρούς, όμως το σκηνικό της καταστροφής που καταγράφουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων υποδηλώνουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών.

«Υπάρχουν πολλoί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», διαπιστώνει αδύναμη πια η Αμπάρο ντελ Γιουδίτσε, ενώ κάθεται σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο που πιστεύει πως βρίσκεται ο γιος της.









«Ο γιος μου βρίσκεται εδώ, επομένως σας παρακαλώ, ελάτε, στείλτε συνεργεία», εκλιπαρεί η γυναίκα, εκφράζοντας τη λύπη της για την απουσία βοήθειας από την κυβέρνηση. «Δεν υπάρχει καν νερό», λέει.

Ο εγγονός της Αλεσάντρο, 23 ετών, φόρεσε το κράνος του εθελοντή πυροσβέστη για να τη βοηθήσει να βρει το πατέρα του. «Εκεί βρίσκεται», λέει ξεσπώντας σε λυγμούς.

Η Λα Γουάιρα είναι μια πόλη περίπου 25.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Καράκας. Στο Λος Κοράλες, μια συνοικία της μεσαίας τάξης όπου η ντελ Γιουδίτσε συνεχίζει τις έρευνές της, τα περισσότερα πολυώροφα κτίρια με πισίνα καταστράφηκαν από τη διπλή σεισμική δόνηση.

«Οικογένεια Περές, ζωντανή»

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, επισκέφθηκε χθες καταστραμμένη περιοχή, όπου το AFP διαπιστώνει πως σημειώνονται λεηλασίες. Σύννεφα σκόνης εξακολουθούν να διακρίνονται πάνω από τα πολυτελή κτίρια με θέα στην Καραϊβική, τα οποία έχουν ισοπεδωθεί.

Πολλά από αυτά, που είχαν κατασκευαστεί κατά μήκος της ακτής, δεν μπορούν πλέον να κατοικηθούν. Ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.





Τμήματα του οδοστρώματος στον κεντρικό δρόμο της πόλης είναι γεμάτα ρωγμές. Ομάδες διάσωσης και εθελοντές στην αναζήτηση επιζώντων πρέπει να σκαρφαλώσουν σε όγκους πετρών και μετάλλου, ό,τι απένειμε από ουρανοξύστες που έφθαναν τους 15 ορόφους.

Κτήρια που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, σκόνη και συντρίμμια συνθέτουν ένα απόκοσμο σκηνικό, από το οποίο φαίνεται ότι η Βενεζουέλα θα κάνει πολύ καιρό για να γιατρέψει τις πληγές της.

Σε αυτό το τοπίο Αποκάλυψης, ακούγονται κραυγές, άνθρωποι φωνάζουν τους δικούς τους που αναζητούν.

Στην πλευρά ενός σπιτιού, που δείχνει να έχει ξεκολλήσει από το έδαφος, διακρίνεται μια επιγραφή που παρηγορεί: «Οικογένεια Πέρες, ζωντανή».

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο με μια γυναίκα που ανασύρεται ζωντανή μετά από πολλές ώρες στα συντρίμμια, με τα σωστικά συνεργεία να την τραβάνε από μια μικρή τρύπα μέσα από χαλάσματα, χωρίς ίσως κι η ίδια να πιστεύει πόσο τυχερή στάθηκε.

Η πιο δυνατή στιγμή πάντως παραμένει το στιγμιότυπο από σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού όπου την ώρα που γίνεται ο σεισμός ο σύζυγος προσπαθεί να προστατεύσει με κίνδυνο της ζωής του την ανήμπορη να μετακινηθεί σύζυγό του που παραμένει καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η σκηνή που εκτυλίχθηκε με τη διάσωση ενός σκύλου μέσα από τα συντρίμμια, με τους διασώστες να του δίνουν κουράγιο μέχρι να τον εντοπίσουν και να τον βγάλουν ζωντανό.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για τέσσερις μήνες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα που επλήγη από ένα διπλό φονικό σεισμό.

«Όλες οι συναλλαγές που συνδέονται με τις επιχειρήσεις διάσωσης λόγω του σεισμού στη Βενεζουέλα, οι οποίες διαφορετικά θα απαγορεύονταν» από τις αμερικανικές κυρώσεις «επιτρέπονται» έως την 23η Οκτωβρίου σύμφωνα με άδεια που εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται το θέμα των κυρώσεων αυτών.

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