Αυξήσεις ενοικίου: Πότε ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ζητήσει περισσότερα χρήματα -Τι προβλέπει ο νόμος

Με τις τιμές των ενοικίων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πολλοί ενοικιαστές έρχονται αντιμέτωποι με αιτήματα για αυξήσεις από τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τη μονομερή αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να εξετάζεται είναι η σύμβαση μίσθωσης. Εκεί καθορίζεται αν προβλέπεται αύξηση του ενοικίου, πότε μπορεί να εφαρμοστεί και με ποιον τρόπο θα υπολογιστεί.

Εφόσον στο μισθωτήριο αναφέρεται ότι η αναπροσαρμογή συνδέεται με την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), τότε η αύξηση υπολογίζεται με βάση το αντίστοιχο ποσοστό. Αν, αντίθετα, προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό – για παράδειγμα 4% – εφαρμόζεται αυτό που έχουν συμφωνήσει τα δύο μέρη.

Αν όμως στη σύμβαση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αναπροσαρμογή του ενοικίου, ο ιδιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει μονομερώς αύξηση.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει στις περιπτώσεις όπου η συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη από τρία χρόνια και δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικός τρόπος αναπροσαρμογής για το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται ετήσια αύξηση ίση με το 75% της μεταβολής του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, όπως αυτός προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Γενικές συμβουλές

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει πως πριν από κάθε αναπροσαρμογή, θα είναι καλό να επικοινωνήσετε με τον ένοικο ή ιδιοκτήτη, καθώς και να ελέγχετε ετήσια τον ΔΤΚ, που μπορείτε να τον βρείτε στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ. Ακόμη, να γνωρίζετε πως αν δε συμφωνείτε με την προτεινόμενη αλλαγή, ιδανικό είναι να ζητήσετε νομική συμβουλή

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