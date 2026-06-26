Προφυλακιστέος ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη: "Θολό" το κίνητρο - Στο μικροσκόπιο οι ισχυρισμοί του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος υπήκοος Σκοπίων, ο οποίος ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Η απολογία του κατηγορουμένου διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Κατά τη διάρκειά της, ο 43χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Υποστήριξε ότι το μοιραίο συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού, ισχυριζόμενος ότι η πράξη του δεν ήταν προσχεδιασμένη.

Το χρονικό και τα κενά στους ισχυρισμούς

Παρά το γεγονός ότι ο δράστης συνεργάστηκε με τις αρχές, υποδεικνύοντας με ακρίβεια τον τρόπο δράσης του αλλά και το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της άτυχης γυναίκας, η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή.

Οι δικαστικές Αρχές αντιμετωπίζουν με έντονη επιφυλακτικότητα τους ισχυρισμούς του. Το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει στο σκοτάδι, καθώς οι δικαστές αμφισβητούν ανοιχτά την εκδοχή της «ερωτικής σχέσης» που προέβαλε ο 43χρονος.

Τα επόμενα δικαστικά βήματα

Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, ο δράστης οδηγείται άμεσα σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοση βουλεύματος παραπομπής στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, με την οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη να ζητά την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

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