Ηράκλειο: Οργή στα χωριά για το προεδρικό διάταγμα που συρρικνώνει οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων

Ξεσηκώνονται οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων για τις καταστροφικές συνέπειες του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο συρρικνώνονται οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων.

Σήμερα στις 8.00 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρακίων οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων έχουν συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη στα Σταυράκια με όλους τους τοπικούς βουλευτές τον Περιφερειάρχη το Δήμαρχο Ηρακλείου και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων προκειμένου να αποφασίσουν τον οδικό χάρτη των διαμαρτυριών που θα ακολουθήσουν προκειμένου να μπει φρένο στις παρενέργειες του Προεδρικού Διατάγματος που δημιουργεί συνθήκες φτωχοποίησης για εκατοντάδες πολίτες που βλέπουν τα οικόπεδα τους να μετατρέπονται σε χωράφια να πέφτει κατακόρυφα η αγοραστική τους αξία.

Συγκεκριμένα, αυτό το οποίο επισημαίνουν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων είναι ότι η οριζόντια εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος, με την αναδρομική επιβολή των οικιστικών κριτηρίων του 1983, οδηγεί σε μια βίαιη και δραστική συρρίκνωση των υφιστάμενων ορίων των χωριών της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου.

Ιδιοκτησίες που επί δεκαετίες θεωρούνταν νόμιμα οικοδομήσιμα οικόπεδα, μετατρέπονται μέσα σε ένα βράδυ σε απλά αγροτεμάχια, πράγμα που σημαίνει ότι υποβαθμίζεται δραματικά την περιουσία των συνδημοτών μας και παράλληλα μπαίνει φραγμός, σε κάθε προοπτική οικιστικής, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της υπαίθρου.

Την ίδια ώρα στερείται από τις νεότερες γενιές η δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη και να παραμείνουν στον τόπο καταγωγής τους, επιτείνοντας την ερήμωση των χωριών και ενισχύοντας την αστυφιλία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

Οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων ξεκαθαρίζουν ως θεσμικοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, με τρόπο κατηγορηματικό ότι δεν θα επιτρέψουν τον πολεοδομικό και οικονομικό στραγγαλισμό του τόπου και ζητούν άμεσα να γίνουν πολιτικές παρεμβάσεις και δικαστικές προσφυγές για να ανασταλεί η εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο πλήττει ανεπανόρθωτα την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου του Δήμου μας.

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