Ηράκλειο: "Έλιωσαν" από την ζέστη μέσα στο λεωφορείο - Ο οδηγός είχε ανάψει το καλοριφέρ!

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες μετακίνησης επιβατών στο μικρό λεωφορείο της Πράσινης Γραμμής, που εκτελεί δωρεάν δρομολόγια στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με το Αστικό ΚΤΕΛ, έγιναν σήμερα μέσα από την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν ακροατές, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 2 το μεσημέρι, στο δρομολόγιο από την πλατεία Κορνάρου προς τη λεωφόρο Κνωσού .

Όπως υποστήριξαν, το μικρό λεωφορείο είχε γεμίσει από κόσμο, ενώ έξω η θερμοκρασία έφτανε τους 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι ίδιοι περιέγραψαν ότι, αντί να λειτουργεί ο κλιματισμός, στο όχημα ήταν αναμμένο το καλοριφέρ, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική. Όπως ανέφεραν, πολλοί επιβάτες προσπαθούσαν να δροσιστούν κάνοντας αέρα με χαρτιά, ενώ όταν ζήτησαν από τον οδηγό να ενεργοποιήσει το air condition, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Δεν θα πάθω εγώ πνευμονία για εσάς που θέλετε δροσιά».

Η στάση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους επιβάτες, οι οποίοι εξέφρασαν τόσο τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες μέσα στο λεωφορείο όσο και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, τους μίλησε ο οδηγός.

Μάλιστα, στη συνέχεια της εκπομπής, δεύτερη ακροάτρια επιβεβαίωσε ότι – όπως είπε – δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Υποστήριξε ότι ο ίδιος οδηγός έχει επαναλάβει αντίστοιχη πρακτική. Η ίδια πρόσθεσε ότι στην απογευματινή βάρδια το ίδιο λεωφορείο λειτουργεί κανονικά με κλιματισμό.

Για το θέμα τοποθετήθηκε στην εκπομπή και ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Γιάννης Σαρουλάκης, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε το περιστατικό με έκπληξη και ανέφερε πως θα το διερευνήσει προσωπικά και άμεσα .

Όπως είπε, υπάρχει σαφής οδηγία προς όλους τους οδηγούς να λειτουργούν τα συστήματα κλιματισμού από τις 8 το πρωί, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες, όταν διαπιστώνουν ανάλογα περιστατικά, να επικοινωνούν άμεσα με τα κεντρικά γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ, ώστε να παρεμβαίνει η διοίκηση χωρίς καθυστέρηση και να επιλύονται τέτοιου είδους προβλήματα.

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