Κρήτη: Τα πρώτα επιδόματα νεογέννητου παιδιού παρέδωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Η τελετή απονομής των πρώτων επιδομάτων νεογέννητου παιδιού και των αναμνηστικών δώρων στις οικογένειες των 26 πρώτων παιδιών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης της οικογένειας του Δήμου Αποκορώνου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/6), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου στις Βρύσες,

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης δήλωσε: «Η εκδήλωση αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές στιγμές για τον Δήμο μας, καθώς σηματοδότησε την έμπρακτη εφαρμογή μιας πρωτοποριακής πολιτικής που έχει ως επίκεντρο τη νέα οικογένεια, τη στήριξη της μητρότητας και της πατρότητας, αλλά και την ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το επίδομα νεογέννητου παιδιού εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά τη σημαντική θεσμική δικαίωση του Δήμου Αποκορώνου. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αμφισβητήθηκε και προσβλήθηκε, ωστόσο ο Δήμος δικαιώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία έκρινε νόμιμη την πρωτοβουλία αυτή και άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή της.

Η εξέλιξη αυτή απέκτησε, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στη συνέχεια η ίδια η Πολιτεία προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που κατοχυρώνει τη δυνατότητα των Δήμων να εφαρμόζουν αντίστοιχες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Αποκορώνου δεν περιορίστηκε στη διατύπωση μιας πρότασης, πρωτοστάτησε, διεκδίκησε, δικαιώθηκε και τελικά συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που μπορεί να αξιοποιηθεί από την αυτοδιοίκηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί και 2.500 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή προχωρά στην επανεξέταση των εισοδηματικών κριτηρίων προς τα πάνω, με στόχο το μέτρο να μπορεί να καλύπτει σχεδόν το σύνολο των οικογενειών του Αποκόρωνα.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης τόνισε: «Σήμερα δεν τιμούμε μόνο 26 οικογένειες, τιμούμε την ίδια τη ζωή, τιμούμε την απόφαση νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά και να επενδύσουν το μέλλον τους στον Αποκόρωνα. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, αρκετοί αμφισβήτησαν ότι μπορεί να γίνει πράξη, εμείς όμως δεν κάναμε πίσω, γιατί πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει μόνο για να διαχειρίζεται την καθημερινότητα, αλλά για να δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας. Ο Αποκόρωνας τόλμησε, διεκδίκησε, δικαιώθηκε και άνοιξε έναν δρόμο που σήμερα ακολουθεί ολόκληρη η χώρα. Το δημογραφικό είναι ίσως η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση της εποχής μας και δεν μπορούμε να στεκόμαστε αδιάφοροι, έχουμε χρέος απέναντι στους προγόνους μας που κράτησαν αυτόν τον τόπο όρθιο στις πιο δύσκολες εποχές και ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας να τους παραδώσουμε έναν τόπο ζωντανό, δημιουργικό και γεμάτο προοπτικές».

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, ανέφερε ότι το πρόγραμμα επιδότησης νεογέννητων παιδιών αποτελεί μία από τις κορυφαίες κοινωνικές πολιτικές που υλοποιεί ο Δήμος Αποκορώνου, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και να συμβάλλει ενεργά στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Και πρόσθεσε ότι «Και αν υπάρχει σήμερα ένας λόγος να αισιοδοξούμε, είναι γιατί πιστεύουμε ότι η αισιοδοξία θα επιστρέψει πραγματικά όταν οι παιδικές φωνές ακουστούν ξανά πιο δυνατά στις γειτονιές και στις αυλές των χωριών μας, όταν τα σχολεία μας γεμίσουν περισσότερα παιδιά και όταν η ζωή νικήσει την ερήμωση και τη δημογραφική συρρίκνωση. Αυτόν τον Αποκόρωνα οραματιζόμαστε. Έναν τόπο ζωντανό, γεμάτο παιδιά, δημιουργία και προοπτική. Έναν τόπο που τιμά το παρελθόν του, πιστεύει στις δυνάμεις του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του».

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