Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Στηρίζει το ψήφισμα των κατοίκων για την δομή στους Αθανάτους

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το ζήτημα της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, παρουσία κατοίκων που μετέφεραν τις έντονες αντιρρήσεις τους για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Μετά από πολύωρη συζήτηση, το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα που κατέθεσε η Συντονιστική Επιτροπή των κατοίκων, εκφράζοντας ουσιαστικά την πολιτική του συμπαράσταση στις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Η απόφαση δεν μεταβάλλει τον κυβερνητικό σχεδιασμό, καθώς η αρμοδιότητα για τη δημιουργία της δομής ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ωστόσο αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς την κεντρική διοίκηση.

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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι κάτοικοι υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν ενδείκνυται για τη λειτουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης, ζητώντας να αναζητηθεί διαφορετική λύση. Από την πλευρά της Περιφέρειας επισημάνθηκε ότι η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας, ενώ παράλληλα τονίστηκε πως οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση.

Στη συζήτηση κατατέθηκαν και εναλλακτικές προτάσεις για τη χωροθέτηση μιας ενδεχόμενης δομής, με ορισμένους περιφερειακούς συμβούλους να εκφράζουν την άποψη ότι θα ήταν προτιμότερο να αξιοποιηθούν ανενεργές κρατικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις αντί για μια περιοχή με έντονη οικιστική και αγροτική δραστηριότητα.

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Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα να υπάρξει κοινή παρέμβαση της Περιφέρειας και των εκπροσώπων των κατοίκων προς το Υπουργείο Μετανάστευσης, προκειμένου να μεταφερθούν επισήμως οι αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί και να ζητηθεί επανεξέταση της χωροθέτησης.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθεί απόφαση που να δεσμεύει θεσμικά την κυβέρνηση ως προς την υλοποίηση του σχεδίου. Ωστόσο, η υπερψήφιση του ψηφίσματος καταγράφεται ως μία ακόμη δημόσια τοποθέτηση τοπικού θεσμικού οργάνου υπέρ των αιτημάτων των κατοίκων, μετά και το αντίστοιχο «όχι» που είχε εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

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