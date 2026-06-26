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ΚΡΗΤΗ

Δολοφονία Σταυρούλας: Απολογείται ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε το έγκλημα

δολοφονία Σταυρούλας
clock 07:43 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ενώπιον του ανακριτή Χανίων αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του και να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στο έγκλημα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στα Χανιά, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την εμπλοκή του στη δολοφονία, ωστόσο στη σημερινή απολογία του αναμένεται να επιχειρήσει να περιγράψει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, αλλά και τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην πράξη. Παράλληλα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται οι χρονικές και πραγματικές συνθήκες του συμβάντος, καθώς και τυχόν προγενέστερα στοιχεία που σχετίζονται με τη σχέση δράστη και θύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συνολική ανακριτική διαδικασία, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις, ψηφιακά δεδομένα και λοιπά ευρήματα.

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