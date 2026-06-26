Ηράκλειο: Ξέμεινε από νερό η αγωνιστική πισίνα του Λίντο - Επιστρατεύτηκαν υδροφόρες!

Στον "αέρα" κινδύνευσαν να τιναχθούν σημαντικοί κολυμβητικοί αγώνες στο κολυμβητήτιο του Λίντο στο Ηράκλειο. Λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ, το νερό στην αγωνιστική πισίνα του κολυμβητηρίου έπιασε... πάτο, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση της στάθμης καθώς έμεινε χωρίς επαρκή τροφοδοσία νερού!

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου Γιώργος Ανδρουλάκης, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, τονίζοντας ότι η πισίνα έχει αυτή την ώρα 24 πόντους νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ασφάλεια των κολυμβητών, όσο και την ίδια τη διαξαγωγή των αγώνων!

Πρόκειται για μία σημαντική αθλητική διοργάνωση, που θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο (27/6) και μεθαύριο Κυριακή (28/6), με τη συμμετοχή 373 παιδιών στο πλάισιο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου, που δίνουν το "εισιτήριο" για τους Πανελλήνιους αγώνες.

Οπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, οι αγώνες πρέπει οπωσδήποτα να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Λίντο, καθώς και δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη πισίνα στην Κρήτη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τη διοργάνωση, και δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ημερομηνία.

Επιστρατεύτηκαν υδροφόρες για να γεμίσει η πισίνα

Αν και η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της ΔΕΥΑΗ, έγινε από χθες το μεσημέρι, απαιτείται πολύς χρόνος ώστε να γεμίσει η διαστάσεων 50Χ25 πισίνα, καθώς απαιτούνται 312 κυβικά μέτρα νερού.

Για το λόγο αυτό, επιστρατεύτηκαν υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου, που ξεκινήσαν να τροφοδοτούν με νερό την αγωνιστική πισίνα, και θα χρειαστούν 10 βυτία.

Οπως είπε στην ίδια εκπομπή ο πρόεδρος του ΕΑΚΗ Μηνάς Καπετανάκης, η επικοινωνία με τη ΔΕΥΑΗ και το Δήμο είναι συνεχής, διαβεβαιώνοντας ότι όλα θα είναι έτοιμα έως αύριο το πρωί, ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν κανονικά.

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