Κρήτη: Δικάζεται ο αστυνομικός που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά

Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αυτόφωρη διαδικασία αφορά πλέον την υπόθεση της κατοχής ναρκωτικών, καθώς τα περιστατικά που σχετίζονται με την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν εμπίπτουν στα χρονικά όρια του αυτοφώρου. Ωστόσο, σε βάρος του αξιωματικού έχουν ασκηθεί κατηγορίες τόσο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή όσο και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της συντρόφου του αστυνομικού για περιστατικά λεκτικής βίας και απειλής. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του υπολείμματα και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος υπηρετεί με απόσπαση στα Χανιά, χωρίς να κατάγεται από την περιοχή, ενώ στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε θέση αυξημένης ευθύνης στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση.

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