Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής (εικόνες)

Η έκταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο, αποτυπώνεται πλέον καθαρά την επόμενη ημέρα της καταστροφής, με τις αρχές και τους κατοίκους να κάνουν τον απολογισμό της «πύρινης κόλασης» που έπληξε την περιοχή.

Image

(Οι αεροφωτογραφίες του Στέφανου Ραπανη είναι αποκαλυπτικές)

Image

(Οι αεροφωτογραφίες του Στέφανου Ραπανη είναι αποκαλυπτικές)

Η επιχείρηση εμπορίας χαρτικών, από όπου φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον μία ακόμη επιχείρηση και τρία τουλάχιστον παρακείμενα σπίτια, με τις φλόγες να επεκτείνονται μέσα σε λίγα λεπτά στον αστικό ιστό.

Image

(Τεράστιες οι ζημιές που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα)

Image

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης όπου υπήρχαν ξύλινες παλέτες, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Image

(Ζημιές και σπίτια)

Image

(Φωτογραφία από την επιχείρηση με τα χαρτικά είδη)

Παράλληλα συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Μετρούν τις πληγές τους κάτοικοι και επιχειρηματίες - Εικόνες θλίψης

Κρήτη: Δικάζεται ο αστυνομικός που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά

Κρήτη: Τα πρώτα επιδόματα νεογέννητου παιδιού παρέδωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου