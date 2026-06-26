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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής (εικόνες)

Αη Γιάννης Χωστός - Φωτιά
clock 10:30 | 26/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Η έκταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο, αποτυπώνεται πλέον καθαρά την επόμενη ημέρα της καταστροφής, με τις αρχές και τους κατοίκους να κάνουν τον απολογισμό της «πύρινης κόλασης» που έπληξε την περιοχή.

Αη Γιάννης Χωστός - Φωτιά

(Οι αεροφωτογραφίες του Στέφανου Ραπανη είναι αποκαλυπτικές)

Αη Γιάννης Χωστός - Φωτιά

(Οι αεροφωτογραφίες του Στέφανου Ραπανη είναι αποκαλυπτικές)

Η επιχείρηση εμπορίας χαρτικών, από όπου φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον μία ακόμη επιχείρηση και τρία τουλάχιστον παρακείμενα σπίτια, με τις φλόγες να επεκτείνονται μέσα σε λίγα λεπτά στον αστικό ιστό.

Αη Γιάννης Χωστός - Φωτιά

(Τεράστιες οι ζημιές που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα)

Αη Γιάννης Χωστός - Φωτιά

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης όπου υπήρχαν ξύλινες παλέτες, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Αη Γιάννης Χωστός - Φωτιά

(Ζημιές και σπίτια)

Αη Γιάννης Χωστός - Φωτιά

(Φωτογραφία από την επιχείρηση με τα χαρτικά είδη)

Παράλληλα συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια.

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