Το πιο απρόβλεπτο ντέρμπι παίχτηκε από μωρά κι έγινε viral (βίντεο)

Μωρά με καπέλα, πολύχρωμα ρουχαλάκια και απρόβλεπτες αντιδράσεις έκλεψαν την παράσταση.

Μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι ο βασικός λόγος που οι φίλαθλοι γεμίζουν τις εξέδρες της Angel City FC, όμως στο ημίχρονο το ενδιαφέρον μεταφέρεται σε ένα εντελώς διαφορετικό -και πολύ πιο χαριτωμένο- γήπεδο.

Το καθιερωμένο πλέον «baby race» της ομάδας έγινε ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα της σεζόν, με τους μικρούς διαγωνιζόμενους να κλέβουν την παράσταση.

Άλλα μωρά σύρθηκαν αποφασισμένα προς τον τερματισμό, άλλα σταμάτησαν στη μέση της διαδρομής, κάποια γέλασαν, ενώ δεν έλειψαν και τα συγκινητικά… ξεσπάσματα σε κλάματα.

Με μικροσκοπικά καπέλα, πολύχρωμα ρουχαλάκια και ευφάνταστες εμφανίσεις, ο αγώνας απέκτησε σχεδόν fashion χαρακτήρα. Κάποιοι μικροί αθλητές έδειξαν από την αρχή ότι είχαν στόχο τη νίκη, ενώ άλλοι προτίμησαν να αλλάξουν πορεία και να κατευθυνθούν προς τους γονείς τους αντί για τη γραμμή του τερματισμού.

Τα βίντεο από τον πιο γλυκό αγώνα της ημέρας έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν την αυθορμησία, τη χαρά και την ακαταμάχητη τρυφερότητα της στιγμής.

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