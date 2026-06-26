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ΚΡΗΤΗ

Βαγγέλης Γιακουμάκης: Το πτυχίο από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων στη μητέρα του παρέδωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Πτυχίο Γιακουμάκης
clock 13:44 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του, Μαρία Γιακουμάκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Κατά την υποδοχή της στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της Πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και την οικογένειά του.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση εξέφρασε, επίσης, την ευχή η υπόθεσή του να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό που συνδέεται με ανάλογες συμπεριφορές.

Πτυχίο Γιακουμάκης
Πτυχίο Γιακουμάκης

Το πτυχίο είχε παραδοθεί στον υπουργό την περασμένη Τετάρτη, κατά την διάρκεια τελετής στις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, όπου φοιτούσε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης.

Στη σημερινή συνάντηση παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι διατηρούν μακρόχρονη φιλική σχέση με την οικογένεια Γιακουμάκη.

Πτυχίο Γιακουμάκης

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