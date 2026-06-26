Βαγγέλης Γιακουμάκης: Το πτυχίο από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων στη μητέρα του παρέδωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του, Μαρία Γιακουμάκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Κατά την υποδοχή της στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της Πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και την οικογένειά του.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση εξέφρασε, επίσης, την ευχή η υπόθεσή του να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό που συνδέεται με ανάλογες συμπεριφορές.

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Το πτυχίο είχε παραδοθεί στον υπουργό την περασμένη Τετάρτη, κατά την διάρκεια τελετής στις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, όπου φοιτούσε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης.

Στη σημερινή συνάντηση παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι διατηρούν μακρόχρονη φιλική σχέση με την οικογένεια Γιακουμάκη.

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