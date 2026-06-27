Όταν η "δίψα" γίνεται είδηση: Οδηγός συνελήφθη με 34 ανοιχτά κουτάκια μπίρας στο αυτοκίνητο!

Υπάρχουν μέρες που απλώς διψάς λίγο παραπάνω. Υπάρχουν όμως και μέρες που αποφασίζεις να μετατρέψεις το κάθισμα του συνοδηγού σου σε… ανακύκλωση αλουμινίου.

Αυτό ακριβώς συνέβη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν έναν 34χρονο οδηγό για υπερβολική ταχύτητα. Αν και η ταχύτητά του ήταν ήδη ένα πρόβλημα (έτρεχε με 145 χλμ/ώρα), αυτό που αντίκρισαν οι αρχές μόλις πλησίασαν το παράθυρο τους άφησε με το στόμα ανοιχτό.

Ένα νούμερο - μια ιστορία

Φαίνεται πως ο αριθμός 34 ήταν το γούρι –ή μάλλον η κακοτυχία– του συγκεκριμένου οδηγού. Ήταν 34 ετών.Είχε στο αυτοκίνητο ακριβώς 34 ανοιχτά κουτάκια μπίρας.Τα περισσότερα από αυτά ήταν ήδη άδεια, στοιβαγμένα σε ένα μεγάλο χάρτινο κουτί δίπλα του. Όπως είναι φυσικό, η δικαιολογία «ήταν από προηγούμενη εβδομάδα» δεν έπεισε κανέναν, και το αλκοτέστ επιβεβαίωσε τις υποψίες των αστυνομικών.

Το Twitter πήρε «φωτιά»

Η είδηση έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες στα social media να δίνουν ρεσιτάλ χιούμορ:«Τουλάχιστον έκανε σωστή κατανομή: ένα κουτάκι για κάθε χρόνο της ζωής του».«Όταν σου λένε "πιες μόνο μία μπίρα" και εσύ καταλαβαίνεις "μία… κούτα"».

«Ο άνθρωπος απλώς μάζευε αλουμίνιο για καλό σκοπό!».

Ηθικό δίδαγμα

Η ιστορία μπορεί να βγάζει γέλιο, αλλά η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο πρωταγωνιστής μας κατέληξε στο κρατητήριο, χάνοντας την ελευθερία του και –προφανώς– το δίπλωμά του.

Την επόμενη φορά που θα διψάσετε στο τιμόνι, προτιμήστε ένα απλό, δροσερό νεράκι. Είναι πιο οικονομικό και δεν περιλαμβάνει… χειροπέδες!

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