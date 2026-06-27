Στουρνάρας: Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη -Οι επιπτώσεις στον Ηρακλή

Τη στήριξή του στη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, με την οποία εφαρμόζεται καθολικά η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης Στουρνάρας χαρακτήρισε τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη απαραίτητη, σημειώνοντας ότι ξεκαθαρίζει κρίσιμα ζητήματα που είχαν ανακύψει μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης και περιορίζει την αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή της.

«Η διάταξη που έφερε ο υπουργός Οικονομικών σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο 3869 ήταν αναγκαία. Έδωσε απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα που είχαν προκύψει και τελικά ωφέλησε τους δανειολήπτες. Παράλληλα, οριοθέτησε το εύρος της εφαρμογής της απόφασης, μειώνοντας την αβεβαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι αλλάζει για περίπου 100.000 δανειολήπτες

Η σχετική διάταξη εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη εβδομάδα και αφορά περίπου 100.000 συνεπείς δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Με το νέο πλαίσιο αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση της μηνιαίας δόσης. Παράλληλα, προβλέπεται αναδρομική εφαρμογή της νέας μεθόδου, με αποτέλεσμα οι επιπλέον τόκοι που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να συμψηφίζονται με το υπόλοιπο της οφειλής.

Στην πράξη, πολλοί δανειολήπτες θα δουν όχι μόνο χαμηλότερες μηνιαίες καταβολές, αλλά και μικρότερη συνολική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου τους, καθώς τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει θα αφαιρεθούν από το εναπομείναν χρέος.

Η επίδραση στο πρόγραμμα «Ηρακλής»

Η νέα ρύθμιση επηρεάζει και το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», μέσω του οποίου τιτλοποιήθηκαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει επισημάνει ότι οι χαμηλότερες δόσεις συνεπάγονται μικρότερες μελλοντικές εισπράξεις για το πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται επιμερισμός του οικονομικού βάρους ανάμεσα στις τράπεζες και στο πρόγραμμα «Ηρακλής», ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά.

Στόχος της ρύθμισης, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των δανειοληπτών, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και τη δημοσιονομική ευθύνη.

Το εκτιμώμενο κόστος

Με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου, η συνολική επίπτωση από τη μείωση των δόσεων υπολογίζεται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 20 ετών, για δάνεια συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ, ενώ η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης εκτιμάται ότι προσθέτει επιβάρυνση περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος αυτού του κόστους δεν αναμένεται να βαρύνει το Δημόσιο, καθώς θα απορροφηθεί από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ποιες ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται

Η νέα νομοθετική παρέμβαση δεν αφορά τις οφειλές που έχουν ρυθμιστεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, καθώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η μηνιαία δόση υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική επί του συνολικού ποσού της ρυθμισμένης οφειλής, όπως προβλέπουν η ισχύουσα νομοθεσία, οι κανονιστικές πράξεις και οι συμβάσεις ρύθμισης.

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