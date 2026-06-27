Γιάννης Τσαπάκης: Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει με προγράμματα την άθληση για όλες τις κοινωνικές ομάδες

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Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων, με βασικούς πυλώνες το Παγκρήτιο Στάδιο, το Κλειστό Γυμναστήριο Δύο Αοράκια, το Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου (ΔΑΠΚΗ), το δημοτικό κολυμβητήριο και τα δημοτικά γυμναστήρια. Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται τόσο από αθλητικούς συλλόγους όσο και από τους δημότες, ενώ φιλοξενούν τοπικές, πανελλήνιες και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Παράλληλα διαθέτει πολλές ανοικτού τύπου αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στους πολίτες κάθε ηλικίας και στους αθλητικού συλλόγους της πόλης.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Γιάννης Τσαπάκης μίλησε στο ekriti.gr για τους στόχους της εταιρίας Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου, της οποίας είναι πρόεδρος αλλά και για τα πολλά αθλητικά προγράμματα που υππαχουν για τους δημότες.

-. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της διοίκησης;

Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στον αθλητισμό κατά 5% κάθε έτος.

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Διοργάνωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων.

Προσβασιμότητα στην άθληση για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και προβολή του Ηρακλείου.

Δημιουργία νέων χώρων αθλησης

-. Υπάρχουν αθλητικά προγράμματα για τους δημότες;

Φυσικά, με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και δημοτών, στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Κλειστό Γυμναστήριο Δύο Αοράκια, το Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου (ΔΑΠΚΗ), και στις υπόλοιπες δημοτικές εγκαταστάσεις λειτουργούν προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και άθλησης, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, προγράμματα εκγύμνασης για ενήλικες, παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς και δραστηριότητες στο δημοτικό κολυμβητήριο. Παράλληλα παρέχονται δυνατότητες συμμετοχής σε συλλόγους και σε προγράμματα για ΑμεΑ.

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-. Πώς ιεραρχείτε τις ανάγκες ανάμεσα στη συντήρηση των υποδομών και τη δημιουργία νέων;

Η συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποτελεί προτεραιότητα, καθώς εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, όπου υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, προωθείται η δημιουργία νέων χώρων άθλησης ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

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-. Ποιο είναι το κεντρικό όραμα για την ανάπτυξη των δημοτικών γυμναστηρίων και του κολυμβητηρίου;

Το όραμα είναι η παροχή ποιοτικών, σύγχρονων και προσβάσιμων αθλητικών υπηρεσιών για όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από ηλικία ή οικονομική δυνατότητα και την ευαλωτότητα τους. Στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στον αθλητισμό και η προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής, και να δημιουργία αθλητικής συνείδησης.

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-Υπάρχουν σχέδια για νέα τμήματα ή επέκταση εγκαταστάσεων;

Με δεδομένο ότι πλέον οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να καλύψουν την συνεχόμενα αυξανόμενη ζήτηση για άθληση και φυσική δραστηριότητα, έχει προταθεί η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Παγκρήτιο Στάδιο (νέο προπονητήριο ποδοσφαίρου, κλειστό πολυλειτορυγικό (παράλληλα στο βοηθητικό γήπεδο του Παγκρτηίου σταδίου) με χώρους για στίβο ενόργανη, πολεμικές τέχνες και ρυθμική) ενώ παράλληλα προχωρά σε συνεχή αναβάθμιση των αθλητικών δομών και τη δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων άθλησης για την κάλυψη αναγκών αθλητικών ακαδημιών και δημοτών.

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- Πώς εντάσσονται οι αθλητικές δομές στη στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας ζωής;

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αποτελούν βασικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, καθώς προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, δημιουργούν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης και συμβάλλουν στην πρόληψη προβλημάτων υγείας. Παράλληλα αποτελούν χώρο ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας, για μεγάλο αριθμό ατόμων σε διαφορετικές ειδικότητες.

-. Σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι υποδομές;

Οι βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργική κατάσταση και τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται έργα συντήρησης και αναβάθμισης. Ειδικά στο Παγκρήτιο Στάδιο έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας διοργανώσεων.

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-. Ποιες πρόσφατες αναβαθμίσεις ή ενεργειακές βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί;

Πρόσφατα προχώρησαν εργασίες αναβάθμισης στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπως νέος χλοοτάπητας υψηλών προδιαγραφών, ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός με φωτιστικά LED, βελτιώσεις στις κερκίδες και στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, αναβάθμιση εξοπλισμού στα γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα. Επίσης γίνεται συνεχής ανανέωση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους αθλούμενους.

-. Ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται για τη διοργάνωση μαζικών αθλητικών εκδηλώσεων;

Σε συνεργασία με φορείς της πόλης διοργανώνονται σειρά από αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη την διάρκεια του έτους ενώ στηρίζονται τουρνουά, αγώνες δρόμου, διοργανώσεις κολύμβησης, αθλητικές ημερίδες και πρωταθλήματα εργαζομένων, ενώ φιλοξενεί εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις στις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις του.

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-. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους δημότες που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να αθλούνται;

«Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Ηρακλείου προσφέρουν ασφαλείς, σύγχρονους και οικονομικά προσιτούς χώρους άθλησης για κάθε ηλικία. Καλούμε όλους τους δημότες να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουν τα οφέλη της για την υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής τους. Αθλητισμός για Ολους!».

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