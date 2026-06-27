Ψηφιακό άλμα στη Δικαιοσύνη: Εκδόθηκαν 100.000 ποινικά μητρώα σε 40 ημέρες

Μία από τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην καθημερινότητα του πολίτη καταγράφει ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μέσα στις πρώτες 40 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος, εκδόθηκαν ηλεκτρονικά 100.000 αντίγραφα Ποινικού Μητρώου, αποδεικνύοντας τη δυναμική της ψηφιακής μετάβασης του κράτους.

Το έργο, το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έρχεται να δώσει οριστική λύση σε ένα διαχρονικό γραφειοκρατικό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες πολίτες καθημερινά.

Τέλος στην Αναμονή: Έκδοση σε Λίγα ΛεπτάΜέχρι πρόσφατα, η λήψη ενός αντιγράφου ποινικού μητρώου απαιτούσε φυσική παρουσία σε Εισαγγελίες ή ΚΕΠ και αναμονή πολλών ημερών. Σήμερα, η διαδικασία έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως

Άμεση Παραλαβή: Το πιστοποιητικό εκδίδεται ψηφιακά μέσα σε λίγα λεπτά.Μηδενικές Μετακινήσεις: Η αίτηση και η λήψη γίνονται αποκλειστικά από τον υπολογιστή ή το κινητό.

Αυτοματοποίηση: Το σύστημα καλύπτει ήδη αυτόματα το 55% των συνολικών αιτήσεων

Μείωση του φόρτου και εκκαθάριση εκκρεμοτήτων

Η επιτυχία του συστήματος δεν περιορίζεται μόνο στις νέες αιτήσεις. Παράλληλα με την ομαλή ροή των 100.000 νέων ψηφιακών αντιγράφων, επετεύχθη και η εκκαθάριση 50.000 εκκρεμών αιτήσεων που είχαν συσσωρευτεί στην Εισαγγελία Αθηνών.Η εξέλιξη αυτή αποσυμφορεί σημαντικά τους δικαστικούς υπαλλήλους, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετα καθήκοντα, ενώ παράλληλα εξοικονομεί χιλιάδες εργατοώρες για την ελληνική οικονομία.

Ο επόμενος στόχος

Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο επόμενος μεγάλος στόχος των συναρμόδιων υπουργείων είναι η πλήρης αυτοματοποίηση των αιτήσεων για όσους έχουν «λευκό» ποινικό μητρώο, γεγονός που αναμένεται να εκτινάξει τα ποσοστά άμεσης έκδοσης σχεδόν στο 100% για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το νέο σύστημα αποτελεί ένα απτό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

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