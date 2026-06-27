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ΚΡΗΤΗ

Ανατροπή στη δολοφονία της Σταυρούλας: Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

σταυρούλα λεβεντάκη
clock 17:54 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά  καθώς η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι δύο μαχαιριές στο σώμα της ήταν μεταθανάτιες, ανατρέποντας μέρος της αρχικής ομολογίας του 43χρονου δράστη.

Σύμφωνα με τα επίσημα ιατροδικαστικά ευρήματα, η πραγματική αιτία θανάτου, ήταν τα συντριπτικά κατάγματα και οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο δράστης τη χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι με ένα κούτσουρο. Οι δύο επιφανειακές μαχαιριές στο σώμα της προκληθούν αφότου η 45χρονη είχε ήδη εκπνεύσει.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο κατηγορούμενος προέβη σε αυτή την ενέργεια σε μια προσπάθεια να αλλάξει τα δεδομένα της αστυνομικής έρευνας και να ενοχοποιήσει άλλο πρόσωπο για το έγκλημα. Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν θαμμένο μέρος των 50.000 ευρώ που είχαν κλαπεί από το θύμα, ενώ ο 43χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

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Εγκλημα Χανιά
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