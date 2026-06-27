Ηράκλειο: Ζητούν απόσυρση του ΠΔ για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Ηρακλείου, αντιδρώντας έντονα στο νέο Προεδρικό Διάταγμα που συρρικνώνει δραματικά τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και μετατρέπει νόμιμα και οικοδομήσιμα οικόπεδα δεκαετιών, σε απλά αγροτεμάχια.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Σταυράκια του δήμου Ηρακλείου χθες το απόγευμα, με τη συμμετοχή των προέδρων των Ασιτών, του Αγίου Μύρωνα, του Πετροκέφαλου, του Πενταμοδίου του Βενεράτου και της Αυγενικής, η αγανάκτηση ήταν έκδηλη για μία απόφαση της κυβέρνησης που φέρνει τον μαρασμό στις τοπικές κοινωνίες και οδηγεί σε περαιτέρω ερήμωση της υπαίθρου.

Οπως δήλωσε στο ekriti o πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, το ΠΔ μειώνει σε κάποιες περιπτώσεις τα οικοδομήσιμα στρέμματα κατά 60% έως και 70% και χαρακτήρισε καταστροφική την εφαρμογή του. Προανήγγειλε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και ανέφερε την περίπτωση αγοράς οικοπέδου προς 110.000 ευρώ, το οποίο, αν ισχύσει το ΠΔ, η αξία του θα κατρακυλίσει στις 20.000 ευρώ!

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Στην σύσκεψη αν και εκλήθησαν δεν παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ενώ έδωσαν το παρών, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων κ. Μιχάλης Καραμαλάκης, η κα Μαρία Καναβάκη και ως εκπρόσωπος της "Λαϊκής Συσπείρωσης" ο κ. Ορφανός.

Από τους βουλευτές παρέστη ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης και εκπρόσωπος του Βουλευτή της ΝΔ Κώστα Κεφαλογιάννη.

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