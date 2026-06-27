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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση στα νότια - Διασώθηκαν 35 μετανάστες

Καλοί Λιμένες - Μετανάστες
clock 19:36 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα διάσωση αλλοδαπών από σκάφος της frontex σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (27.06) ανοιχτά της Κρήτης.Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης οι 35 συνολικά μετανάστες περισυνελέγησαν από τους αρμόδιους, νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Άμεσα μεταφέρονται για τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης έως ότου αποφασιστεί η προσωρινή τους διαμονή. Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Παρασκευής (26.06) εντοπίστηκε λέμβος με 92 άτομα στην θαλάσσια περιοχή της Γαύδου και φιλοξενούνται προσωρινά στη Δομή Μεταναστών στην Αγυιά Χανιων.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά συνεχών αφίξεων στα νότια παράλια του νησιού τις τελευταίες ημέρες.

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