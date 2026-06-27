Καύσωνας στην Ευρώπη: Σε πύρινο κλοιό 193 εκατ. άνθρωποι - Πού η θερμοκρασία «έγραψε» ιστορικά ρεκόρ

Στη δίνη του ακραίου καύσωνα εξακολουθεί να «βράζει» η Ευρώπη, όπου τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα, Σάββατο (27/06) θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του γαλλικού πρακτορείου, ενώ την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους, καθώς τα περιστατικά που αφορούν καρδιακές ανακοπές και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί.

Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερα από 404 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (εκτός Τουρκίας), ελαφρώς λιγότεροι σε σχέση με χθες.

Στη Γαλλία, που εξακολουθεί να «ψήνεται», η μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών λόγω καύσωνα από αύριο το βράδυ.

Ρεκόρ με 38,8 βαθμούς Κελσίου στην Ελβετία

Η Ελβετία σημείωσε την Παρασκευή την πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38 βαθμών που καταγράφηκε στην ίδια πόλη την προηγούμενη ημέρα.

Διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού στο Μπετσνάου

Ο ελβετικός πυρηνικός σταθμός του Μπετσνάου σταμάτησε να λειτουργεί την Παρασκευή ώστε να αποτραπεί μια υπερβολική θέρμανση των υδάτων του ποταμού που ψύχουν τους δύο αντιδραστήρες του εν μέσω καύσωνα, ανακοίνωσε ο ενεργειακός όμιλος Axpo.

Πάνω από 40 βαθμούς ο υδράργυρος στη Γερμανία

Η Γερμανία κατέγραψε την Παρασκευή ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμών Κελσίου σε συνοικία της πόλης Ζααρμπρίκεν (δυτικά), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) που διαβιβάστηκαν στο AFP.

«Και είναι πολύ πιθανό η θερμοκρασία αυτή να σημειωθεί και αύριο [σήμερα Σάββατο], αν όχι να ξεπεραστεί ελαφρά», δήλωσε ο Ούβε Μπαουμγκάρτεν, μετεωρολόγος της DWD ο οποίος μίλησε στο AFP. Πέθαναν βρέφος και μικρά παιδιά έως 4 ετών στη Γαλλία Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε αφού βρέθηκε σε κατάσταση υποθερμίας την Τρίτη σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Μασσαλίας (νότια), όπως δήλωσε χθες το πανεπιστήμιο στο AFP, χωρίς να διευκρινιζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του. Δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν νεκρά τη Δευτέρα στο αυτοκίνητο της οικογένειας σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια). Και ένα παιδί τριών ετών πέθανε την Τετάρτη, καθώς βρέθηκε μόνο του μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα. Ιστορική ζέστη στο Ηνωμένο Βασίλειο Το ΗΒ κατέρριψε την Παρασκευή ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη μέρα στη σειρά, με 36,9 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Ουάτισαμ, στο Σάφοκ (νοτιοανατολική Αγγλία), και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει "ακόμη περισσότερο", σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Met Office. Κόκκινος συναγερμός για πρώτη φορά στην Ολλανδία Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ισχύει κόκκινος συναγερμός που εξέδωσε το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Ολλανδίας για μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των ακραίων συνθηκών ζέστης, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα περισσότερα σχολεία είναι κλειστά και οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην κυκλοφορούν στον δρόμο παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκη. Στη χώρα αυτή, που είναι γνωστή για τα κανάλια της, οι συρόμενες γέφυρες ψύχονται προληπτικά ώστε να αποτραπεί η διαστολή του μετάλλου λόγω της ζέστης. Φεστιβάλ τέκνο ακυρώθηκε την Παρασκευή λόγω του καύσωνα, λίγο μετά τον κόκκινο συναγερμό που εξέδωσαν οι ολλανδικές αρχές για οκτώ περιοχές της χώρας.

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