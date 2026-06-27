Καύσωνας στην Ευρώπη: Σε πύρινο κλοιό 193 εκατ. άνθρωποι - Πού η θερμοκρασία «έγραψε» ιστορικά ρεκόρ

Στη δίνη του ακραίου καύσωνα εξακολουθεί να «βράζει» η Ευρώπη, όπου τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα, Σάββατο (27/06) θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του γαλλικού πρακτορείου, ενώ την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους, καθώς τα περιστατικά που αφορούν καρδιακές ανακοπές και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί.
Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερα από 404 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (εκτός Τουρκίας), ελαφρώς λιγότεροι σε σχέση με χθες.
Στη Γαλλία, που εξακολουθεί να «ψήνεται», η μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών λόγω καύσωνα από αύριο το βράδυ.
Ρεκόρ με 38,8 βαθμούς Κελσίου στην Ελβετία
Η Ελβετία σημείωσε την Παρασκευή την πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38 βαθμών που καταγράφηκε στην ίδια πόλη την προηγούμενη ημέρα.
Διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού στο Μπετσνάου
Ο ελβετικός πυρηνικός σταθμός του Μπετσνάου σταμάτησε να λειτουργεί την Παρασκευή ώστε να αποτραπεί μια υπερβολική θέρμανση των υδάτων του ποταμού που ψύχουν τους δύο αντιδραστήρες του εν μέσω καύσωνα, ανακοίνωσε ο ενεργειακός όμιλος Axpo.
Πάνω από 40 βαθμούς ο υδράργυρος στη Γερμανία
Η Γερμανία κατέγραψε την Παρασκευή ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμών Κελσίου σε συνοικία της πόλης Ζααρμπρίκεν (δυτικά), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) που διαβιβάστηκαν στο AFP.