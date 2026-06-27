ΔΕΥΑΗ: Συνεχίζονται καθημερινά οι προληπτικές απεντομώσεις στην πόλη

Η ΔΕΥΑΗ συνεχίζει καθημερινά τις προληπτικές απεντομώσεις και απολυμάνσεις σε φρεάτια και σχάρες στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης. Οι εργασίες αυτές είναι επιπλέον του πρώτου κύκλου που έχει ήδη ολοκληρωθεί για τη μείωση των εντόμων.

Αναλυτικά:

Συνεχίζονται εντατικά από την ΔΕΥΑΗ, σε καθημερινή βάση, οι εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης του δικτύου φρεατίων και σχαρών σε δρόμους του κέντρου της πόλης αλλά και στις γειτονιές. Πρόκειται για επιπρόσθετες εργασίες απεντόμωσης που διενεργούνται για προληπτικούς λόγους καθώς η ΔΕΥΑΗ έχει ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο του προγράμματος που έχει στόχο τη μείωση του πληθυσμού των εντόμων.

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