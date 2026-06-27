Μυστήριο με την εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας: Οι τελευταίες φωτογραφίες και το τελευταίο στίγμα

Φως στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης μεταφράστριας κινεζικής καταγωγής, Γιου Τινγκ, επιχείρησε να ρίξει εχθές η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, φέρνοντας στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της.

Η γυναίκα εξαφανίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί της 20ής Μαΐου, αφήνοντας πίσω της ελάχιστα ψηφιακά ίχνη, δύο φωτογραφίες που απέστειλε σε συγγενικό της πρόσωπο και μια σειρά από ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για την πορεία των κινήσεών της.

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της ημέρας που εξαφανίστηκε, κάμερα ασφαλείας την κατέγραψε να εξέρχεται από την οικία της. Φορούσε λευκά ρούχα και κρατούσε ένα μικρό τσαντάκι, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έδειχνε ήρεμη. Προορισμός της ήταν ο Δήμος Σπάτων, όπου φέρεται να παρέλαβε έγγραφα, τα οποία στη συνέχεια απέστειλε μέσω κινητού στον σύζυγό της στις 11:10.

Το ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας....





Ακολούθησαν δύο φωτογραφίες που παρουσίασε η εκπομπή και οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα ντοκουμέντα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η Γιου Τινγκ τις είχε αποστείλει στην πεθερά της λίγα λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της.

Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να περιμένει σε στάση λεωφορείου απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων, ενώ στη δεύτερη έχει ήδη επιβιβαστεί σε λεωφορείο της γραμμής.

Δεν συνόδευσε τις φωτογραφίες με κανένα μήνυμα, ενώ από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία με μέλη της οικογένειάς της, γεγονός που σηματοδοτεί και την τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της.

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Η ζωή της Γιου Τινγκ

Η Γιου ζούσε στην Ελλάδα περισσότερα από είκοσι χρόνια. Είχε έρθει το 2002, μετά τον γάμο της με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, αρχιμηχανικό μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας. Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί στην Αρτέμιδα στα τέλη του καλοκαιριού του 2025.

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Αν και εργαζόταν ως μεταφράστρια, είχε αναλάβει παράλληλα τη διαχείριση διαμερισμάτων που ανήκαν σε Κινέζους κατοίκους του εξωτερικού. Η εργασία αυτή την έφερνε σχεδόν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, όπου εισέπραττε ενοίκια και παρέδιδε ή παραλάμβανε ακίνητα. Οι μετακινήσεις ήταν συγκεκριμένες και μόνο με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το «Τούνελ» εντόπισε τον οδηγό του λεωφορείου 305, τον τελευταίο άνθρωπο που μπορεί να επιβεβαιώσει μέρος της διαδρομής της. Θυμάται καθαρά τη μεταφράστρια: «Η κυρία αυτή έμπαινε αρκετές φορές στο 305. Ήταν ένα άτομο πολύ σοβαρό. Συνήθως την έβλεπα να επιβιβάζεται στη στάση Υπαπαντής. Εκείνη την ημέρα όμως περίμενε στη στάση Δημάρχου Μπέκα, απέναντι από το δημαρχείο, και μπήκε στο λεωφορείο. Απ’ ό,τι θυμάμαι, κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο. Έμπαινε από τη μεσαία πόρτα και καθόταν συνήθως στις μπροστινές θέσεις. Την είδα να κατεβαίνει στο τέρμα. Πολύ σεμνή κυρία, σοβαρή».

Από εκεί και μετά, όμως, η διαδρομή της χάνεται μέσα στο κενό. Δεν υπάρχουν νέες καταγεγραμμένες κινήσεις, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, κανένα ίχνος που να δείχνει τι συνέβη στη συνέχεια.

Όταν οι Αρχές δεν «έβλεπαν» εξαφάνιση: «Μας είπαν να ψάξουμε μόνοι μας…»

Ο κουνιάδος της αγνοούμενης μίλησε στο «Τούνελ» και περιέγραψε με μελανά χρώματα τις πρώτες δραματικές ημέρες, όταν η οικογένεια προσπαθούσε να βρει μια άκρη, ερχόμενη αντιμέτωπη με ένα τείχος αδιαφορίας στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ο ίδιος ανέλαβε να δηλώσει επίσημα την εξαφάνισή της, καθώς ο αδελφός του βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε ένα απομονωμένο λιμάνι της Κίνας για δουλειά, και ήταν αδύνατο να επιστρέψει αμέσως. Όταν στις 10 Ιουνίου ο κουνιάδος μπήκε στο σπίτι της Γιου και διαπίστωσε ότι έλειπε για εβδομάδες, έσπευσε αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων. Εκεί, όμως, η αντιμετώπιση που συνάντησε τον άφησε άφωνο:

«Μας είπαν ότι δεν έχει χαρακτηριστικά εξαφάνισης. Τους λέω “με κοροϊδεύετε;”. Μας απαντούσαν να ψαχτούμε μόνοι μας με τις τράπεζες. Αυτές τις απαντήσεις παίρναμε. Τους λέγαμε για τα στίγματα που είχαμε εντοπίσει μέσω της εφαρμογής και δεν έδιναν σημασία. Μία αξιωματικός υπηρεσίας μάς είπε χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν μας απαγορεύει να ψάξουμε μόνοι μας!».

Η στάση αυτή άλλαξε μόνο όταν απευθύνθηκαν σε άλλη αστυνομική υπηρεσία, όπου οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν αμέσως και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες ενέργειες. «Όταν πήγαμε στο Σύνταγμα και τους είπαμε τι είχε συμβεί στα Σπάτα, τους σηκώθηκε η τρίχα»

Σύμφωνα με την οικογένειά της, πολλές φορές μετέφερε μαζί της σημαντικά χρηματικά ποσά από τις εισπράξεις των ενοικίων. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες, καθώς γεννά εύλογα ερωτήματα. Γνώριζε κάποιος τις κινήσεις της; Την παρακολουθούσε; Είχε κλείσει κάποιο επαγγελματικό ραντεβού από το οποίο δεν επέστρεψε ποτέ; Μήπως τελικά παγιδεύτηκε από κάποιον ενοικιαστή που γνώριζε το πρόγραμμά της και τις καθημερινές της διαδρομές;

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