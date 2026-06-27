Χάος με τον καύσωνα στη Γαλλία: «Εισβολή» πολιτών σε κατάστημα για να αγοράσουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες (βιντεο)

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Ο καύσωνας που σαρώνει τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει μετατρέψει ακόμη και την αγορά ενός κλιματιστικού σε... μάχη επιβίωσης.

Δεκάδες άνθρωποι περίμεναν έξω από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη γαλλική πόλη Σαμπρέ-λε-Τουρ και, μόλις άνοιξαν τα ρολά ασφαλείας, όρμησαν στο εσωτερικό, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον για να προλάβουν τα τελευταία διαθέσιμα κλιματιστικά και ανεμιστήρες.

Mέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα ράφια είχαν αδειάσει.





Το βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνία των Ευρωπαίων απέναντι σε ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, το οποίο δοκιμάζει ανθρώπινες αντοχές, υποδομές και ενεργειακά δίκτυα σε ολόκληρη την ήπειρο.

🚨🇫🇷 FLASH | La chaleur rend-elle complètement fou ? À Chambéry, des dizaines de clients se sont rués vers les climatiseurs dès l’ouverture d’un magasin. Entre bousculades, tensions et course dans les rayons, la scène a rapidement dégénéré sous les yeux des personnes présentes.… pic.twitter.com/QxELU0eYOz — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 25, 2026





Η Ευρώπη «βράζει»



Η Γαλλία συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.





Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, 37 γεωγραφικά διαμερίσματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, αν και από την Κυριακή το βράδυ αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου.

Ο καύσωνας έχει ανατρέψει την καθημερινότητα και τροφοδοτεί και την πολιτική ατζέντα στη χώρα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Περισσότερα από 8.000 σχολεία έχουν επηρεαστεί, τουριστικά αξιοθέατα παραμένουν κλειστά, ενώ ακόμη η κτηνοτροφία καταγράφει σημαντικές απώλειες εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

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